Calcio: De Santis, 'Ferrieri Caputi arbitro di personalità, farà bene e aprirà strada'

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – "L'ho già vista arbitrare e mi sembra che abbia ottime qualità, sia fisiche che di personalità. E' importante che l'esordio avvenga a inizio di stagione e non alla fine perché sarebbe stato un contentino, invece vuole dire che ci puntano".

L'ex arbitro Massimo De Santis commenta così all'Adnkronos la designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi per Sassuolo-Salernitana di domenica prossima, dove diventerà la prima donna a dirigere un match di Serie A. "Secondo me farà bene, l'importante è che superi la tensione dell'esordio, avrà i riflettori puntati su di lei e non sarà semplice ma credo abbia la capacità per restare lucida e fare un buon lavoro -aggiunge De Santis-.

Sono contento anche perché ci allineiamo ad altri Stati europei dove le donne già arbitrano nel massimo campionato come in Francia e Germania. Le auguro il meglio e spero possa aprire la strada ad altre colleghe che dirigono e lo fanno bene nelle serie minori".