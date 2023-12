Calcio: Serie A, Udinese-Bologna 3-0**

Udine, 30 dic. - (Adnkronos) - L'Udinese batte 3-0 il Bologna in un match della 18/a giornata di Serie A disputato al Bluenergy stadium di Udine. Per i friulani a segno Pereyra al 23', Lucca al 48' e Payero al 52'. In classifica i rossoblù restano fermi in quinta posizione...