Calderoli chiede di eliminare il sistema del ballottaggio: immediata la replica del PD

Tra il Ministro delle autonomie, Roberto Calderoli e il PD si è aperto un acceso scontro sul tema del ballottaggio. Il ministro leghista, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, non ha usato mezzi termini tanto da proporre l’abolizione del ballottaggio. La replica dei Dem non si è fatta attendere: “Se si stravolge il voto sui sindaci stop al dialogo sulle riforme”, è stata la pronta risposta.

Calderoli propone l’eliminazione del ballottaggio: “Il caso di Udine è emblematico”

Calderoli, nel corso della sua riflessione ha preso a riferimento il caso delle elezioni di Udine a seguito delle quali è stato eletto un sindaco di centrosinistra. A tale proposito ha dichiarato: “Il caso di Udine è emblematico. Chi ha vinto ha preso meno voti di quanti ne aveva presi il sindaco uscente al primo turno. Così non viene rispettata la volontà popolare”.

Quindi ha aggiunto: “I cittadini si sono già espressi una volta, non capiscono perché devono essere costretti a tornare ai seggi dopo due settimane. Così non vince chi ha il consenso ma chi ha più capacità di mobilitazione degli iscritti e dei simpatizzanti”.

La risposta dei Dem

I dem, attraverso un comunicato di Alessandro Alfieri e Dario Parrini hanno dichiarato: “La maggioranza deve decidere se sulle riforme cerca il dialogo o lo scontro. Se c’è una legge elettorale che ha funzionato in questi anni, è quella dei sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti: mai cambiata con colpi di mano e forzature nei suoi trent’anni di vita”.

Infine hanno osservato: “Eliminare il ballottaggio – come propone Calderoli – significa stravolgere quella legge. E lo fa usando parole faziose, infondate nel merito, molto gravi sul piano del metodo. Il contrario di quel che serve per dialogare. Perfette per rendere impossibile qualsiasi confronto”.