Caldo africano in arrivo: consigli per gestirlo al meglio

Il caldo africano avvolgerà, nuovamente, il nostro Paese nel fine settimana. Sebbene le temperature, da quel che dicono gli esperti, non dovrebbero essere propriamente anomale, è bene prepararsi per gestire il caldo in arrivo nel migliore dei modi. Vediamo insieme i dettagli.

Caldo africano in arrivo

Nelle ultime settimane, le regioni italiane hanno registrato un abbassamento delle temperature, grazie al flusso delle correnti fresche di matrice scandinava, con meteo variabile e qualche isolato e sporadico fenomeno temporalesco qua e là. Questo sollievo temporaneo, tuttavia, subirà un arresto temporaneo quando, nel fine settimana, con l’arrivo di una nuova ondata di caldo africano che, in Spagna, fa registrare temperature fino a 45° C.

Sebbene il caldo non sarà propriamente anomalo, gli esperti raccomandano, comunque, di prepararsi per combattere e gestire al meglio il caldo africano in arrivo, adottando qualche accorgimento e facendo affidamento ad un buon condizionatore.

Caldo africano in arrivo: consigli

Esistono alcuni accorgimenti, semplici e molto pratici, per gestire al meglio il caldo africano in arrivo nel nostro Paese nel fine settimana. Sicuramente, come abbiamo sempre fatto, il modo migliore per tollerarlo è quello di tenere bassa la temperatura corporea. Come? Prima di tutto, con l’alimentazione, che dovrà essere leggera. E’ preferibile aumentare il consumo di frutta e verdura che, tra le altre cose, sono anche alimenti ricchi di acqua, perciò importanti non solo per preservare il peso forma, ma anche per mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Per restare nel tema dell’alimentazione, il nostro consiglio è quello di evitare di consumare bevande alcoliche, zuccherate e, in generale, ogni altra bevanda estiva. All’apparenza, queste bevande sembrano dissetare, ma la realtà è che disidratano e fanno ingrassare, senza contare gli additivi al loro interno che possono compromettere la salute fisica.

La sera, lasciate aperte porte e finestre, ma richiudetele il giorno dopo, poco prima che il sole sorga o, comunque, non appena il sole inizierà a fare capolino.

Indossate abiti leggeri, larghi e dai colori chiari. Accendete il condizionatore.

Caldo africano in arrivo: migliore soluzione

Ogni accorgimento adottato per gestire al meglio il caldo africano in arrivo è fondamentale e deve, necessariamente, essere messo in pratica. Tuttavia, affinché le soluzioni giornaliere adottate consentano una gestione ottimale, in qualche modo, devono pur essere supportate. E’ qui che entra in gioco l’utilizzo di un buon condizionatore portatile, che faccia davvero la differenza e che, almeno finché siamo in casa, porti un po’ di refrigerio.

Artic Cube è il primo condizionatore portatile sul quale le famiglie italiane stanno facendo affidamento per combattere le ondate di calore di quest’estate 2023. Piccolo nelle dimensioni, ma dotato di un motore potente e tre diversi livelli di velocità, la ragione della scelta è data non solo dalla sua praticità, per via delle dimensioni, appunto, ma anche dalla sua portabilità. Artic Cube, infatti, non richiede alcuna installazione per un funzionare, ma una semplice presa per la corrente elettrica. Una volta che il serbatoio sarà stato riempito d’acqua, poi, il gioco sarà fatto.

Per chi volesse saperne di più, è consigliabile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sano ed ecologico, Artic Cube rinfresca una stanza in pochissimo tempo. La tecnologia alla base è avanzata. Si tratta di una tecnologia di raffreddamento ad acqua, grazie alla quale Artic Cube cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato, la lascia evaporare e la rimette in circolo, nella stanza, sotto forma di aria fresca.

Dotato di un’autonomia pari ad otto ore, Artic Cube è adatto sia all’uso interno e sia all’usto esterno. La luce soffusa che emana la notte concilia il sonno.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.