Sembra che l’ondata di freddo di queste giornate sia giunta al termine del suo percorso per lasciare spazio al caldo in arrivo che presto si farà sentire nel nostro Paese. Il mese di marzo sta continuando a mostrarsi in tutta la sua variabilità, alternando periodi miti e di quiete atmosferica a periodi di maltempo, uniti a freddo invernale. Nei giorni a venire il meteo vedrà nuovi sbalzi, che andranno a farsi sentire in particolare sulle temperature massime.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: caldo in arrivo

Già da Mercoledì 19 le fredde correnti nordorientali perderanno la loro intensità, permettendo alle temperature massime un leggero rialzo. Sarà da Giovedì 20 che saranno più evidenti i segnali di questo nuovo cambiamento, quando lo scirocco soffierà già su gran parte della Sardegna. Le temperature avranno un ulteriore rialzo Venerdì 21 in quasi tutto il Paese, con valori massimi primaverili, quasi estivi sulla Sardegna. Qui i flussi caldi dello scirocco si faranno sempre più intensi, andandosi a ripercuotere con un aumento del moto ondoso. Sarà proprio lo Scirocco ad annunciare un ulteriore cambiamento meteorologico.

Il rialzo delle temperature

Da ovest, infatti, sarà in avvicinamento un vortice ciclonico, che provocherà maltempo, soprattutto a ridosso del weekend. Eppure, questo maltempo non consisterà in un abbassamento delle temperature, anzi, il contesto termico resterà mite in tutto il Paese. Le uniche lievi oscillazioni si avranno solamente nelle aree colpite dal maltempo, dove si registreranno solo leggere diminuzioni dei valori massimi.