Marzo prosegue all’insegna del maltempo, tra vento forte, pioggia e neve: ecco che, per chi avrebbe voluto un weekend di sole, le previsioni riportano altro. Come riferito da 3BMeteo, infatti, le correnti artiche provenienti dal Nord Europa alimenteranno ancora un’ampia area di bassa pressione al cui interno si susseguiranno vortici di bassa pressione collegati a perturbazioni che passeranno anche su gran parte dell’Italia, con frequenti condizioni di maltempo. Da oggi, giovedì 13 marzo, una nuova ondata di instabilità colpirà le regioni tirreniche, Sardegna, Lombardia e il Triveneto. Da venerdì la criticità si farà più intensa, quando una profonda depressione favorirà un ulteriore peggioramento sulle regioni centro-settentrionali tirreniche e in parte anche al Nord.

Le previsioni per oggi, giovedì 13 marzo

Al Nord vi saranno parziali schiarite su Nordovest, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna. Altrove vi saranno instabilità e rovesci sparsi su Levante Ligure, alta Lombardia e alto Triveneto, con neve dai 1100/1300m.

Al Centro il tempo sarà variabile su Umbria, regioni tirreniche e interne marchigiane con piovaschi a intermittenza, più frequenti in Toscana dove si intensificheranno a sera. Sulla costa adriatica sarà più soleggiato e asciutto, specie su quella abruzzese.

Al Sud gli addensamenti si concentreranno in Campania con qualche pioggia, attenuandosi in serata. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. In Sardegna il tempo sarà variabile con piogge, e le temperature saranno in rialzo. Venti tesi da sudovest, inoltre vi saranno raffiche di Garbino sulle adriatiche.

Previsioni meteo di venerdì 14 marzo

Al Nord vi sarà un rapido peggioramento sin dalle prime ore della giornata con piogge e rovesci anche intensi su Levante Ligure, centro-ovest Emilia, Lombardia e Triveneto, e con fenomeni su estremo Nordovest e Romagna. La neve scenderà sui 1000/1300m.

Al Centro vi saranno piogge e temporali anche intensi n Toscana, con piovaschi anche su Lazio e Umbria, sebbene vi sarà la tendenza ad attenuazione dei fenomeni su bassa Toscana e coste laziali.

Al Sud vi sarà cielo nuvoloso causato da stratificazioni alte, in un contesto asciutto, fatta eccezione di maggiori addensamenti al mattino in Campania con qualche pioggia sulle zone settentrionali. In Sardegna il meteo sarà variabile con qualche pioggia sui settori a ovest. Le temperature saranno in in aumento al Sud e sulle coste adriatiche.