Per la giornata di domani, 13 marzo 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per 8 regioni. Ecco quali sono.

Maltempo, Italia divisa in due giovedì 13 marzo

Prosegue l’instabilità che sta caratterizzando tutta questa settimana, ora è in arrivo una nuova perturbazione atlantica che porterà maltempo in gran parte della nostra Penisola. Piogge, temporali e forti venti soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna, non mancheranno nemmeno le nevicate sulle Alpi, oltre i 1.500/2.000m. La Protezione Civile ha inoltre diramato un’allerta meteo gialla in 8 regioni. Vediamo quali sono.

Maltempo, allerta meteo Protezione Civile 13 marzo: le 8 regioni interessate

Come detto anche la giornata di domani sarà caratterizzata dal maltempo su gran parte della Penisola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su 8 regioni, ovvero: Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Molise, Toscana, Lombardia, Umbria e Basilicata. In serata previsti forti temporali anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia Per quanto invece riguarda le temperature, rimarranno stabili al Centro Nord, in aumento invece al Sud. Attenzione anche ai mari che saranno molto mossi.