Ondata di maltempo, allerta gialla per 8 regioni: le previsioni meteo

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla nostra penisola. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali su 8 regioni per la giornata di oggi, 10 marzo 2025. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le regioni coinvolte.

Dopo giornate quasi primaverili, questa settimana il maltempo sarà protagonista soprattutto al Centro Nord, con tanta pioggia e temporali di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato per oggi, 10 marzo 2025, l’allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per 8 regioni, ovvero Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria. Oltre alle forti piogge, previste anche violente raffiche di vento. Nel tardo pomeriggio di oggi previste piogge e temporali anche al Sud.

Maltempo al Nord-Ovest

Soprattutto il Nord Ovest andrà incontro a una settimana all’insegna del maltempo, questa sera previste anche nevicate oltre i 1.300/1.400 m sulle Alpi. Per quanto invece riguarda le temperature, dopo le giornate miti dei giorni scorsi, si andrà incontro a un lieve calo, sia al Nord che al Centro, mentre al Sud rimarranno miti.