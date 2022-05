Caldo estivo in arrivo: 10 regole per affrontarlo

Da evitare di uscire nelle ore più calde della giornata sino a idratarsi, a indossare abiti dai colori chiari, sono suggerimenti per affrontare il caldo.

L’estate, i giorni soleggiati stanno per giungere in base al parere dei meteorologi che preannunciano temperature in salita nei prossimi giorni. Con il caldo estivo in arrivo, è bene cominciare a prepararsi per poterlo fronteggiare nel modo migliore. Qui una guida ai consigli migliori da seguire per tollerarlo e avere un po’ di refrigerio.

Caldo estivo in arrivo

Dopo quasi una settimana di pioggia battente, sta per giungere finalmente la bella stagione. In base a quanto spiegano i meteorologi, a partire da questa settimana del mese di maggio, il termometro salirà e con esso cominceranno giornate soleggiate e anche il caldo estivo arriverà. Sembra che il primo assaggio di estate stia per giungere.

A partire da mercoledì 11 maggio, si registrerà un aumento delle temperature con il termometro che arriverà a toccare i 30-31° in alcune regioni della Pianura Padana e del Trentino Alto Adige. Nelle regioni centrali e al Meridione il termometro segnerà 26-27°. Insomma, l’estate sta davvero per giungere e questo significa caldo, sudore e afa.

La causa è dovuta all’anticiclone africano con temperature che, in base al parere dei meteorologi, dureranno almeno fino al weekend del 14-15 maggio. In seguito, lo scenario tornerà nuovamente a cambiare con dei peggioramenti al nord verso metà mese che dovrebbero annunciare pioggia e perturbazioni, anche molto forti.

Si preannuncia tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana con temperature in aumento e caldo in arrivo a Torino, Milano, Venezia, ecc. Roma, con una media di 26-28° si configura tra le città più calde di questo inizio d’estate.

Caldo estivo in arrivo: 10 consigli

Considerando che il caldo sta per giungere, non è mai facile affrontarlo soprattutto per le persone fragili e i soggetti di una certa età che possono andare incontro a difficoltà. Per combattere e affrontare il caldo in arrivo con tutti i rischi che ne derivano, è bene seguire i 10 consigli che qui proponiamo in modo da migliorare le giornate.

Sono consigli rivolti un po’ a tutti, ma con speciale attenzione alle persone di una certa età che possono andare incontro, più di altri, a determinate patologie e problematiche. con il caldo e l’afa eccessiva, è possibile andare incontro a colpi di calore, edemi da sole, ma anche collasso. I consigli qui suggeriti possono alleggerire un po’ la situazione.

Ecco allora un vademecum utile composto da 10 consigli e suggerimenti per affrontarlo:

Fondamentale l’idratazione dal momento che, a causa del caldo, si perdono tantissimi liquidi, per cui è importante bere moltissima acqua possibilmente naturale e non tanto ghiacciata Non uscire, come consigliano anche gli esperti del settore, nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 17 Per aerare la zona, è bene socchiudere e abbassare le tapparelle durante la giornata aprendo le finestre solo al mattino Rinfrescare l’ambiente in cui si soggiorna Fare attenzione all’abbigliamento quando si passa da una zona molto calda a un’altra con condizionatore Quando si esce indossare sempre occhiali da sole e cappellino. In macchina, usare le tendine parasole soprattutto nelle ore più calde della giornata Si consigliano abiti chiari in cotone e lino evitando le fibre sintetiche che non lasciano traspirare la pelle Bagnarsi con dell’acqua fresca in caso di colpo di sole in modo da abbassare la temperatura corporea Parlare con un esperto nel caso si soffra di pressione bassa e mai prendere iniziative di testa propria come interrompere o cambiare la terapia Prima di assumere integratori salini chiedere sempre al professionista del settore.

Caldo estivo in arrivo: miglior condizionatore portatile 2022

Considerando che le temperature alte stanno per giungere, per sopperire al caldo in arrivo nei prossimi giorni, oltre ai consigli e suggerimenti menzionati, è possibile anche affidarsi al miglior condizionatore portatile in commercio. Si tratta di Artic Cube, che rinfresca gli ambienti in luoghi piacevoli e freschi dove poter stare.

Si usa in modo semplice ed efficace. È sufficiente riempire l’acqua del serbatoio, collegarlo alla presa per cominciare a usarlo e attivarlo. Funziona grazie al metodo di tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. L’acqua, evaporando, permette di rilasciare aria fredda in modo da dare refrigerio all’ambiente.

E’ riconosciuto come il miglior condizionatore portatile grazie alla facilità di utilizzo ai benefici e al rapporto qualità prezzo

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

La soluzione perfetta e rapida dal momento che, in pochi minuti, raffredda l’ambiente con i filtri che rimangono impregnati per almeno 8 ore. Un condizionatore sano ed ecologico, che non funge solo da rinfrescante degli ambienti, ma contribuisce anche a purificarli e umidificarli senza l’uso di gas o refrigeranti chimici.

Con Artic Cube si ha una aria pulita senza particelle di polvere e molto salubre per tutti. I consumatori ne sono soddisfatti come è possibile leggere dalle recensioni sul sito ufficiale.

Per evitare di andare incontro a imitazioni, l’unico modo per acquistare Artic Cube è tramite il sito ufficiale in quanto esclusivo e originale, quindi non ordinabile nei negozi o su Internet. Bisogna compilare il form d’ordine per beneficiare dell’offerta a un costo di 59€, ma ci sono anche altre promozioni da tenere d’occhio. Il pagamento avviene con Papal, la carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.

