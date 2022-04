L'estate 2022 potrebbe essere una delle più calde degli ultimi anni: gli esperti non hanno dubbi, in Italia si potrebbe arrivare a punte di quasi 50 gradi

Il solstizio d’estate è ancora lontano, ma la stagione più calda sembra essere già alle porte. Secondo gli esperti l’italia potrebbe vivere un’estate davvero rovente con punte di temperature fino a quasi 50 gradi.

Estate 2022, le temperature in Europa saranno altissime: l’arrivo dell’anticiclone

Ad affermarlo sono gli esperti del Centro Meteo Europeo: le temperature nei tre mesi estivi saranno, nel nostro Paese, ben al di sopra delle medie stagionali. Le temperature altissime interesseranno anche altri Stati dell’Europa meridionale come quelli della Penisola Iberica, in particolare la Spagna, e alcuni Paesi balcanici. Tutto questo caldo sarebbe dovuto ad un anticiclone che colpirà il Sud Europa.

Estate secca in Italia, si sfiorano i 50 gradi

Per quanto riguarda l’italia, ci si deve aspettare un’estate molto secca e con poche piogge. I tre mesi di giugno, luglio ed agosto saranno più caldi rispetto allo scorso anno, mentre settembre potrebbe essere leggermente più mite. A Nord e al Centro si arriverà spesso ai 40 gradi, mentre in alcune regione del Sud, in particolare in Sicilia, si arriverà anche ai 50 gradi centigradi.