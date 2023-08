Che autunno sarà? Quali previsioni meteo si prospettano per settembre? Non è facile mettere un punto da qui alla fine della pazza estate 2023. Le proiezioni nel lungo periodo non sono matematicamente attendibili. Eppure le “impressioni di settembre” si avvertono già nell’aria, come strane sensazioni di una stagione che non vuole finire ma che cede già alle serate fresche dall’aria settembrina.

Le impressioni di settembre e le prime proiezioni meteo

Gocce di rugiada e odor di grano. Le “impressioni” del celebre canto popolare della Premiata Forneria Marconi sembrano ormai un lontano ricordo, di un’era sbiadita dagli effetti del cambiamento climatico. Ma come sarà settembre 2023? Dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine provano a rispondere con modelli e proiezioni.

Quasi certamente l’ultimo colpo di coda del caldo torrido propagherà i suoi effetti fino al 20 agosto. Temperature bollenti, mari e oceani sempre più caldi e possibili fenomeni estremi intensi e improvvisi potranno sorprendere gli ultimi istanti di questa pazza estate 2023.

A settembre farà caldo ma occhio ai contrasti

Dai calcoli e dalle previsioni è assai probabile che le temperature massime restino sopra le medie del periodo di almeno 1,5 – 2 gradi più o meno su tutta l’Italia e il Mediterraneo. Tuttavia gli scontri titanici tra anticiclone caldo e correnti fresche provenienti dall’Atlantico potrebbero regalarci brutte sorprese, con cicloni, grandinate, tornado e perturbazioni intense e difficili da prevedere da oggi.

Non ci resta che seguire le allerte della protezione civile e prepararci comunque a rinviare il cambio stagionale del guardaroba.