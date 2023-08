Gli oceani non sono mai stati così caldi: cos'è l'effetto Van Gogh

La temperatura degli oceani continua a macinare record. Il primato del 2016 è stato battuto. La massa oceanica del pianeta non è mai stata così calda.

Cambiamento climatico, registrata temperatura record degli oceani

Gli scienziati di Copernicus, il servizio sui cambiamenti climatici Ue, hanno rilevato un nuovo picco della temperatura degli oceani nel mondo. La superficie marina ha toccato quota 20,96 gradi: è la temperatura media giornaliera globale più alta, che stabilisce un nuovo record dopo quello raggiunto nel 2016.

L’effetto “Van Gogh” del mare

Non solo dati matematici e temperature. Gli effetti del cambiamento climatico e del riscaldamento globale cominciano a notarsi in maniera sempre più frequente anche alla vista, dal colore delle acque in superficie marina. Gli oceani hanno cambiato colore, tanto che gli esperti hanno denominato questo colpo d’occhio “effetto Van Gogh”.

Perché cambia il colore degli oceani

“L’acqua nel Golfo del Messico sembra un bagno caldo quando ci si tuffa”, ha dichiarato alla Bbc Kathryn Lesneski della National Oceanic and Atmospheric Administration.

Matt Frost del Plymouth Marine Lab attribuisce il cambiamento del colore dell’acqua ai mutamenti climatici, dovuti all’inquinamento e alla pesca eccessiva. “C’e un diffuso sbiancamento dei coralli nelle barriere coralline poco profonde in Florida e molti coralli sono già morti. Stiamo sottoponendo gli oceani a uno stress maggiore di quanto abbiamo mai fatto in qualsiasi momento della storia”, fa notare Frost.