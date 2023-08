Stando alle previsioni meteo diffuse per il weekend 12-13 agosto 2023, in Italia sta per arrivare una nuova ondata di caldo africano.

In Italia e sul Mediterraneo, si sta affermando l’alta pressione di matrice subtropicale (Anticiclone Nordafricano) che porterà un clima sostanzialmente stabile. Il caldo aumenterà gradualmente partendo dalle regioni del Centro e del Nord e dalla Sardegna dove, già nel fine settimana, le temperature medie potrebbero raggiungere i 35-36°C. lo zero termico sull’arco alpino, invece, sarà registrato a circa 4500 metri entro l’inizio della settimana.

Maggiore instabilità durante il pomeriggio caratterizzerà, nei prossimi giorni, le aree alpine e prealpine. Si verificheranno, infatti, alcuni rovesci o temporali isolati.

Nel weekend 12-13 agosto, quindi, il Paese affronterà la terza ondata di calore dell’estate che si rivelerà particolarmente intensa ma non estrema come quella che l’ha preceduta.

Attesi rovesci sulle aree alpine e prealpine, caldo in aumento

Nella giornata di sabato 12 agosto, le previsioni meteo parlano di un clima soleggiato e stabile in tutta Italia a eccezione di quale nube in transito al Nord. Nubi attese anche su Alpi e Prealpi con possibili brevi e isolati rovesci o temporali. Nel pomeriggio, qualche nuvola potrebbe oscurare anche i cieli della Calabria e della Sicilia orientale.

Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, le temperature sono in aumento e potranno arrivare fino ai 33-34°C. Valori più contenuti al Sud dove non si andrà oltre i 30°C.

Per la giornata di domenica 13 agosto, invece, si prevede un incremento di caldo e afa al Centro-Nord con temperature massime di 34-35°C in Toscana e Sardegna. Il cielo sarà sereno al mattino in tutte le regioni mentre, nel pomeriggio, potrebbero verificarsi temporali sui settori lombardi e piemontesi.