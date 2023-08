Famiglia con 4 figli vive in auto, il papà: "Ho perso il lavoro, ogni giorno è un dolore immenso"

Un uomo ha perso il lavoro con l’arrivo del Covid e dopo un po’ di tempo riuscire a mantenersi è diventato impossibile. Ora vive in auto con la sua famiglia, con 4 figli.

Famiglia con 4 figli vive in auto, il papà: “Ho perso il lavoro”

Un uomo ha perso il lavoro a causa del Covid e pagare le bollette e l’affitto è diventato impossibile. Ora vive in auto con la sua famiglia, la moglie e i 4 figli, da quasi due mesi. “Ogni giorno è un dolore enorme, dopo una vita trascorsa fra famiglia e lavoro. Un dolore soprattutto se penso a mia moglie e ai miei figli perché non meritano di vivere tutto questo” ha dichiarato il padre dei 4 bambini. Il Giorno ha raccontato la storia di Mohamed, nato in Egitto e in Italia da 26 anni, sposato e padre di 4 figli. L’uomo lavorava come decoratore, pittore e gessista, ma con la pandemia ha perso il lavoro.

“Si sono fermati i cantieri e dopo un po’ non sono più riuscito a pagare le spese condominiali e le rate del mutuo, contratto nel 2005 per comprare casa a Bresso. Il nostro appartamento infine è stato venduto all’asta, e siamo rimasti sulla strada” ha raccontato l’uomo. Per un periodo li ha aiutati il Comune, ospitandoli in un hotel a Cinisello Balsamo e poi in un residence a Paderno Dugnano. “Ma quando il Comune ha smesso di pagare siamo stati costretti ad andarcene e, non avendo altri posti dove stare, siamo finiti a dormire in auto” ha spiegato.

Famiglia con 4 figli vive in auto: come vivono

Da sette settimane la famiglia vive in auto, parcheggiata vicino al cimitero o nei parcheggi di qualche stazione di servizio per riuscire ad avere un bagno nelle vicinanze. Mohamed e la moglie, ora che fa caldo, dormono per strada, per lasciare più spazio ai figli nella macchina. L’uomo vorrebbe tornare a lavorare ma non riesce a trovare una casa. “I proprietari quando capiscono che siamo persone povere, di origine straniera e con quattro figli, si tirano indietro” ha spiegato l’uomo. “Per riuscire a ripartire e rimettermi in sesto economicamente ho bisogno di un tetto, perché non posso lasciare soli mia moglie e i miei figli. Ci serve un supporto per riuscire a rialzarci. Poi potremo camminare sulle nostre gambe, senza sussidi” ha aggiunto l’uomo, spiegando che per ora nessuno è riuscito ad aiutarli.