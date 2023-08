Il 23enne Giacomo Puddu è morto tragicamente nel pomeriggio di martedì dopo essere stato travolto da un’autocisterna. Il giovane è deceduto dopo l’incidente con il suo scooter nella zona industriale di Macchiareddu, nel comune di Assemini, vicino a Cagliari.

Cagliari, il dolore della fidanzata del 23enne morto nell’incidente: “Volevamo sposarci e avere dei bambini”

I funerali di Giacomo Puddu si sono celebrati nella giornata di ieri: dolore e commozione negli occhi dei famigliari e degli amici che sono accorsi per dargli un ultimo saluto. Molto commossa anche la fidanzata Jenny Tronci che per tanto tempo ha pianto davanti alla camera mortuaria. I due avevano deciso di andare a convivere a Decimomannu ed erano pronti a mettere su una vera e propria famiglia. Giacomo da poco aveva trovato lavoro come saldatore e sembrava pronto per vivere al meglio la sua vita. Un inaspettato incidente, purtroppo, lo ha portato via troppo presto.

Il messaggio d’addio della fidanzata di Giacomo Puddu

“Il nostro sogno era sposarci e avere dei bambini. E volevamo farlo presto. Ci dicevamo che i nostri nonni avrebbero dovuto fare in tempo a conoscerli” – racconta, come riportato da ‘L’Unione Sarda’, la giovane Jenny piangendo addolorata davanti alla camera mortuaria del cimitero di Assemini.