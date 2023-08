L’ultimo colpo di coda di Nerone infiamma l’Italia. Agosto se ne andrà col botto: prima caldo torrido fino al 24 agosto, poi allerta meteo con scoppiettante finale, e rischio di fenomeni estremi e imprevedibili.

Che tempo farà dopo Ferragosto

Le proiezioni a lungo termine del bollettino meteo dell’Aeronautica Militare non lasciano spiragli di fresco. La terza settimana di agosto, a cominciare dal 21 del mese, sarà all’insegna del caldo torrido. L’anticiclone africano “Nerone” resterà ancora un po’ “in vacanza” in Italia e su tutto il Mediterraneo. La lingua di fuoco dal deserto del Sahara persisterà con temperature medie fino a 38 gradi, con picchi di 40 in Val Padana, in Sicilia e in Sardegna. Ma anche nelle città turistiche come Roma e Firenze non si scenderà sotto i 39 gradi.

L’Italia nel forno, con ultimo weekend instabile e rischio temporali

Le masse di caldo africano troveranno il ciclone antagonista più fresco, proveniente dal Nord Europa. Già da giovedì 24 agosto i contrasti potrebbero scatenare fenomeni estremi anche di forte intensità, con possibili temporali, raffiche di vento e grandinate. L’effetto di questo scontro si estenderà fino al Centro e Sud Italia da venerdì 25 agosto, con temperature in sensibile calo nell’ultimo fine settimana di questo mese.