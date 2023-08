Quando finisce l'estate? Stando alle previsioni di Giuliacci non sarà una fi...

L’estate sta finendo, un anno se ne va. Anzi no, come minimo dovremo aspettare la fine di agosto per iniziare a respirare un po’. Il colonnello Mario Giuliacci individua il colpo di coda della bella stagione verso la fine del mese. Ma dovremo attraversare almeno tre fasi. Sarà una lenta, e torrida agonia.

L’estate sta finendo?

Prima di cantare vittoria, magari a squarciagola sulle note della canzone dei Righeira, dovremo aspettare un bel po’. In un video sul suo sito il colonnello Giuliacci ha illustrato le tre fasi che ci porteranno dolcemente all’autunno. Il caldo ci abbandonerà gradualmente, non senza qualche sofferenza, a cominciare già da dopo Ferragosto.

Il primo passaggio si concluderà intorno al 22-23 del mese, con Ferragosto incluso. Farà molto caldo, ma non tanto quanto a luglio, con picchi fino a 35 gradi fino al 21 agosto. Il forno d’Italia sarà ancora una volta in Capitanata, nel foggiano, dove si sfioreranno i 40, ma anche in Toscana, bassa Pianura Padana e nell’entroterra della Sardegna.

Seconda fase: temperature sotto i 35 gradi

La seconda fase, con temperature in discesa ma ancora alte, si dovrebbe concludere verso il 27 agosto. La colonnina resterà comunque ben sopra i 30 (e sotto i 35) in tante città italiane dove nella prima fase sarà costantemente vicina ai 40, in particolare Bologna, Palermo, Perugia, Milano, Torino, Potenza, Firenze, Bari, Bologna, Ancona, Bolzano, Cagliari, Genova.

Terza fase: il saluto dell’estate 2023

Un generale calo delle temperature comincerà a registrarsi in quella che Giuliacci definisce “terza fase” e che individua tra il 28 e il 31 agosto. In questo periodo bisognerà tenere d’occhio bollettini e allerta meteo, perché lo scontro tra ondate di calore accumulate e correnti più fresche potrà generare temporali, possibili fenomeni estremi, intensi e localizzati, soprattutto al Nord. Avremo i primi assaggi di autunno.