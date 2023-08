Milioni di italiani si stanno preparando per festeggiare, questo martedì, Ferragosto 2023, la festa dell’Assunzione della Vergine Maria che tradizionalmente coincide con ricche grigliate, feste sulla spiaggia e grandi tavolate di amici e familiari in riva la mare. La speranza, ovviamente, è che il meteo sia clemente. Ma come sarà la situazione quest’anno? Facciamo chiarezza, dando un’occhiata alle ultime previsioni degli esperti.

Previsioni del tempo per Ferragosto 2023: qualche temporale sparso, ma tornerà il caldo torrido

Le temperature infuocate che hanno imperversato sullo Stivale tra la fine di luglio e i primi di agosto torneranno a presentarsi anche per il 15 di agosto. Come riporta 3bmeteo.com, il caldo tornerà ad essere molto intenso al Nord-Ovest, in Sardegna e in Toscana già dalla serata di domenica 13 agosto.

Precipitazioni sparse si segnalano anche per la giornata di lunedì 14 agosto, che in realtà sarà per il resto perlopiù soleggiata. Attenzione giusto all’Appennino settentrionale, dove potrebbero presentarsi brevi rovesci. Il 15 agosto sarà una giornata molto simile a quella precedente, con piogge eventuali previste solo sulle Alpi. I metereologi prevedono inoltre una lieve variabilità diurna sull’Appennino tosco-emiliano e su quello calabrese.

Temperature ancora stabili e piuttosto alte

La colonnina di mercurio per quanto riguarda il 15 agosto non sembra essere destinata a calare. Si prevedono infatti temperature ancora molto alte su gran parte dello Stivale con picchi di 36/37°C su Val Padana centro-occidentale, sulle zone interne della Toscana e della Sardegna.