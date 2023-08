Il grande esodo di Ferragosto inizia questo weekend, sotto il caldo, con bollino nero e traffico sostenuto su strade e autostrade. Ci sarà rischio di colpi di calore, per cui bisogna prestare attenzione.

Esodo di Ferragosto: bollino nero e caldo

Il grande esodo di Ferragosto inizia questo weekend, con un forte caldo e bollino nero per il traffico su strade e autostrade. Dopo la parentesi un po’ più fresca degli ultimi giorni, è in arrivo un nuovo anticiclone che porterà giornate di caldo torrido, che andrà ad accompagnare anche coloro che hanno deciso di mettersi in viaggio. L’Anas ha deciso di ridurre i cantieri, sospendendone 811 fino al primo weekend di settembre, in vista delle partenze.

Viabilità Italia prevede un weekend da bollino nero. Molti italiani hanno scelto la settimana di Ferragosto per le ferie e le partenze sono previste per questo weekend. Domenica 13 agosto sarà la giornata peggiore per il traffico, soprattutto verso il Sud e le mete di villeggiatura, ma anche verso i confini in direzione Francia, Slovenia e Croazia.

Traffico e caldo nel weekend prima di Ferragosto

Il traffico potrebbe interessare i principali itinerari turistici, ovvero la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il Nord Est con il centro Italia, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Traffico anche nei Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Per quanto riguarda il caldo i primi due bollini gialli indicano una situazione di pre allerta per il rischio di ondate di calore a Perugia e Firenze. Nella giornata di sabato i bollini gialli riguarderanno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Roma e Torino. Nella giornata di domenica si aggiungeranno anche Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone Milano, Roma, Torino, Trieste e Verona e diventeranno arancioni nelle città di Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia.