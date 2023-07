Previsioni agosto: assaggio d'autunno e poi nuova ondata di caldo per Ferragosto

Dopo la fiammata di luglio e l’intensificarsi dei fenomeni estremi, anche devastanti, con danni, rovesci violenti, grandinate e tornado, il caldo dell’estate 2023 sembra darci finalmente un po’ di respiro.

Caronte ha mollato la presa, e così sarà fino alla prima metà di agosto.

Ma cosa accadrà in prossimità e durante Ferragosto? Secondo Giuliacci, una nuova ondata di calore potrebbe raggiungere l’Italia. Comunque meno intensa della “lingua di fuoco” che ha attraversato lo stivale nelle settimane scorse.

Meteo, anticiclone in crisi: le previsioni di Giuliacci per agosto

Nella prima decade di agosto potremmo assistere a un assaggino d’autunno, con l’estate in crisi già per il prossimo fine settimana (sabato 5 e domenica 6), fino a ferragosto. Le prime due settimane del mese saranno caratterizzate da perturbazioni atlantiche, con possibili grandinate e calo generalizzato delle temperature anche fino a dieci gradi in meno rispetto a luglio.

Agosto comincerà comunque con deboli piogge al sud, qualche lieve rovescio al nord. Questa anteprima di autunno renderà le calde temperature più sopportabili.

Che tempo farà a ferragosto?

Difficile ancora immaginare come saranno le condizioni meteorologiche intorno al 15 agosto. Si può solo seguire una tendenza che, secondo Paolo Sottocorona (La7) e Mario Giuliacci, condurrà il Mediterraneo a una nuova ondata di caldo dovuta all’irruzione dell’anticiclone africano. Torrida sicuramente, ma meno intensa e aggressiva di Scipione l’Africano di luglio.