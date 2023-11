Il bel tempo si prende una pausa e, a partire da giovedì 30 novembre, inizierà un’ondata di mal tempo che si diffonderà su tutta la Penisola. Non solo forti piogge, ma anche nevicate e l’inizio di forti fenomeni ventosi.

Allerta meteo per il 30 novembre: in arrivo pioggia e neve

Si ripropone, dopo una pausa che ci ha separati dalla perturbazione che ha colpito l’Italia all’inizio di questa settimana, una nuova situazione di instabilità, questa volta diffusa su tutta la Penisola. A partire da giovedì 30 novembre, infatti, partendo dal Nord per poi diffondersi fino alla Campania, si presenteranno sull’Italia piogge forti e diffuse, che colpiranno in particolare la Pianura Padana, con invece forti nevicate su Alpi e Prealpi. Leggeri fenomeni nevosi sono da aspettarsi anche sulle zone collinari di Piemonte e Lombardia, mentre sul resto della Penisola, dove il tempo resterà pressoché soleggiato, le perturbazioni si intensificheranno in serata e durante la notte.

Intensificazione del mal tempo con perturbazioni e inizio di forti venti

Non solo pioggia e neve inizieranno a colpire l’Italia, con perturbazioni diffuse che porteranno delle leggere nevicate anche nelle zone collinari di Piemonte e Lombardia. Secondo le previsioni del 30 novembre inizieranno ad arrivare sulla Penisola a partire da domani forti raffiche di vento di Scirocco. La situazione andrà via via peggiorando, con un’intensificazione delle perturbazioni soprattutto al Nord, e con venti di Scirocco e di Libeccio in grado di raggiungere un’intensità fino a 100 km/h sugli Appennini. Vista la natura mite di questa tipologia di vento, però, è probabilmente un leggero rialzo delle temperature.

