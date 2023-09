Meteo, ultimi temporali poi torna il caldo torrido: le previsioni per il weekend

Sono giorni di maltempo in Italia ma si tratta delle battute finali prima del ritorno del grande caldo. Vediamo i valori previsti per le prossime ore.

Meteo: i cambiamenti nelle prossime ore

Le regioni italiane sono alle prese con temporali più o meno intensi quasi ovunque, con temperature tipiche settembrine. Ma la situazione cambierà nel corso delle prossime ore, quando è previsto il ritorno del caldo torrido che ha contrassegnato l’estate 2023.

La giornata di oggi è ancora all’insegna dell’instabilità ma già da domani assisteremo al ritorno di valori pienamente estivi e al di sopra delle medie stagionali.

Ma dove farà più caldo?

La tendenza meteo per la settimana prossima

Questo è l’ultimo finesettimana dell’estate intesa in termini astronomici. Secondo le previsioni meteo però non è ancora finita anche se sembra esserlo per le giornate uggiose che stiamo vivendo.

Ci sono attualmente tante nuvole da nord a sud, le quali formano un flusso umido e instabile che sta portando ad acquazzoni e temporali. Però ci sarà una nuova fiammata di caldo, forse l’ultima prima dell’entrata ufficiale dell’autunno.

Le temperature aumenteranno notevolmente con picchi di 39 gradi in Sardegna.

Il meteo di oggi e domani

Gli esperti parlano per oggi di rovesci temporaleschi nelle regioni del Nord-Ovest ma anche in Toscana e Liguria, dove sono attesi accumuli di 20 millimetri di pioggia.

Variabile sulle altre regioni mentre in Sicilia sarà una giornata pienamente estiva, come in gran parte del Meridione.

Il vero cambiamento ci sarà domenica 17 settembre, con il ritorno dell’anticiclone africano che porterà cieli stabili e sereni.

Le massime aumenteranno fino a 8 gradi rispetto a oggi. Questa situazione durerà per tutta la settimana prossima.