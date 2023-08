Se questi giorni d’estate vi sono sembrati troppo caldi, i prossimi farete fatica a sopportarli! Secondo quanto riportano gli esperti del meteo, infatti, nelle prossime ore si abbatterà sull’Italia una vera e propria tempesta di caldo che colpirà quasi ogni zona del Paese. Le conseguenze sulle temperature saranno immediate: in tante regioni si supereranno con facilità i 35 gradi centigradi.

Previsioni meteo, tempesta di caldo sull’Italia: si alzano ancora le temperature

Passato il weekend, l’Italia subirà un nuovo importante rialzo delle temperaure: la nuova tempesta di caldo porterà i temometri a segnare 3 o 4 gradi in più di media in tante regioni dello Stivale. “La definizione ‘Heat Storm‘ (tempesta di caldo) viene usata in meteorologia per descrivere un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie” – spiega sul suo sito ‘IlMeteo.It’, Antonio Sanò. Ma cosa c’è dietro questo nuovo rialzo delle temperature? Ebbene si tratta ancora una volta dell’anticiclone africano che tornerà a colpire più forte che mai.

Quando terminerà il grande caldo

Se il giorno di picco massimo è previsto per martedì 22 agosto, quando le città di Firenze, Alessandria, Livorno e Pisa toccheranno i 40 gradi, le cose inizieranno a migliorare soprattutto da giovedì 24. In particolare nelle aeree del nord, infatti, l’anticiclone africano potrebbe essere spazzato via da violenti temporali, simili a quelli che abbiamo già vissuto nelle scorse settimane, che comporteranno anche un conseguente abbassamento delle temperature.