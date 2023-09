Il meteo del weekend sarà contrassegnato dall’anticiclone africano in rimonta ma in queste ore ci sono dei rischi relativi ai temporali in alcune zone. Ecco i dettagli.

Il meteo in Italia nel terzo weekend di settembre

La prima metà di settembre è passata con un tempo già più diversificato in Italia rispetto al mese scorso dove il caldo torrido era ancora praticamente ovunque.

Adesso, in alcune regioni splende ancora il sole e tanti si godono gli ultimi sprazzi di estate, in altre sono attesi fenomeni temporaleschi già in queste ore. In particolare, la giornata di sabato 16 settembre sarà caratterizzata dal rischio di forti fenomeni di rovescio.

Sabato temporalesco: le condizioni meteo in Italia

L’alta pressione sta interessando l’Europa centrale con correnti umidi e instabili che stanno raggiungendo in questi giorni la Spagna e la Francia. Nelle prossime settimane la situazione si complicherà ancora di più per un vortice di bassa pressione che porterà in Italia a partire da sabato, un passaggio temporalesco nelle regioni settentrionali e a tratti, anche in quelle del centro.

Qui i fenomeni potrebbero essere molto intensi (Liguria, Piemonte, Emilia, Lombardia) mentre nelle altre aree della regione, prevarranno le nuvole (Sardegna, Campania, Molise). Deboli fenomeni in Puglia e Basilicata con, in generale, temperature in aumento.

Meteo: la giornata di domenica

Domenica 17 settembre aumenterà la pressione e ci sarà una breve parentesi di sole per tutto il Paese, con il comune denominatore del caldo.

In tutte le regioni, a partire da quelle del sud, poi del centro e infine del nord, spariranno le nuvole. Segnaliamo solo qualche isolato fenomeno in Veneto, Friuli e Toscana.