In Italia, è in arrivo il Ciclone Poppea. Il fenomeno potrebbe mettere fine all’estate riportando sulla Penisola intensi temporali, forti venti e violente grandinate.

Ciclone Poppea in arrivo in Italia, il maltempo potrebbe far finire l’estate

Secondo gli esperti del meteo, il Ciclone Poppea sta per raggiungere l’Italia e porterà nel Paese una nuova ondata di maltempo, soprattutto in alcune aree della Penisola.

La nuova perturbazione di origine atlantica che porterà con sé pioggia, vento e grandine arriverà sul finire del mese di agosto, a partire dal 26-27 del mese, stando a quanto rivelato dalle previsioni meteo aggiornate. Le date da segnare sul calendario che si connoteranno per la presenza di violenti temporali saranno quelle del 30 e del 31 agosto.

Le regioni che saranno maggiormente in balia del maltempo saranno le regioni del Centro e del Nord dove agli intensi nubifragi si accompagneranno anche violente grandinate.

Il meteo nella seconda metà di agosto

In attesa dell’arrivo del Ciclone Poppea, le prossime due settimane in Italia si connoteranno ancora per il caldo torrido e le temperature estive. Nella seconda metà di agosto, infatti, l’anticiclone africano che si trova sulla Penisola continuerà a far registrare un clima in linea con la media stagionale, andando incontro a tutti gli italiani che hanno deciso di concedersi una vacanza nella settimana di Ferragosto o in quella successiva.

A questo proposito, nei giorni che precederanno l’arrivo del Ciclone Poppea, si verificherà un ulteriore incremento delle temperature. Nei prossimi giorni, ad esempio, si prevedono picchi fino a 37-39°C in grandi città come Roma, Firenze, Bologna, Pavia, Rovigo, Prato, Terni, Alessandria. Molto elevate, poi, anche le temperature al Sud e nelle Isole.