Carlo Calenda è stato ospite a Dimartedì su LA7. Il conduttore Giovanni Floris ha chiesto al leader di Azione se per le europee “andrà con Renzi o contro Renzi”. Calenda al riguardo ha fatto alcune rivelazioni sull’ex premier: “Oggi mentre ero in giro per le elezioni amministrative è andato da una parlamentare di Azione e l’ha convinta a passare con lui. Renzi ha fatto Renzi, l’errore è il mio. Io mi sono fidato quando mi ha detto ‘guadagno 2 milioni e mezzo con gli Arabi e faccio un passo indietro perché voglio fare il partito liberal-democratico’”.

Calenda su Renzi: “Mi ha detto che è molto impegnato all’estero”

Carlo Calenda ha proseguito spiegando che Matteo Renzi gli avrebbe detto: “Sono molto impegnato all’estero, guadagno un sacco di soldi ti aiuto a costruire questo (il partito liberal-democratico nda)”. A questo punto “ci ho creduto, forse speravo di ruscirlo a fare, ho sbagliato….”.

Italia Viva: quali sono le intenzioni di Renzi?

Renzi avrebbe intenzione di creare dei gruppi parlamentari separati di Italia Viva. A margine di una conferenza stampa al senato, Calenda ha commentato: “Ne prenderemo atto, non so che altro dire”. E inoltre: “Tutti i retroscena che leggete sui giornali non sono arrivati da noi. Non sappiamo nulla di questo dibattito sui gruppi parlamentari e non riteniamo neanche che sia tema da trattare in questo momento di emergenza”.