Un aereo è atterrato in autostrada in California e ha preso fuoco. Il pilota e il passeggero sono riusciti ad uscire illesi.

Un piccolo aereo ha dovuto fare un atterraggio di fortuna in autostrada, prima di prendere fuoco. Il fatto è accaduto in California. Fortunatamente il pilota e il passeggero sono riusciti ad uscire dall’abitacolo illesi.

California, aereo atterra in autostrada e prende fuoco

Un drammatico atterraggio di fortuna per un piccolo aereo monomotore, avvenuto su un’autostrada della California. Il velivolo è riuscito a toccare terra prima di colpire un camion che stava viaggiando in autostrada, poi ha preso fuoco. Si è schiantato sulla corsia est dell’autostrada 91, nella contea di Riverside, vicino a Lincoln Avenue, poco dopo le 12:30. Il filmato diffuso mostra chiaramente l’aereo mentre precipita dal cielo e atterra in mezzo al traffico, per poi sbandare sulla carreggiata, lasciandosi dietro una scia di carburante bruciato.

Pilota e passeggero illesi

Il pilota e il passeggero a bordo sono stati entrambi in grado di uscire illesi dall’abitacolo e sono rimaste illese anche le tre persone a bordo del camion colpito. La Polizia stradale ha spiegato che il pilota ha dovuto fare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto al motore, mentre andava verso l’aeroporto municipale di Corona per atterrare. “Oggi siamo stati molto fortunati perché il traffico era moderato e il pilota è stato bravissimo a completare un buon atterraggio: ha evitato una tragedia” ha dichiarato a KTLA Levi Miller, capitano della polizia stradale.