Il maltempo continua a dare problemi alla California dove una frana di ingenti dimensioni ha reso necessaria la chiusura della State Route 168.

California, grossa frana impone la chiusura della State Route 168

È un inverno difficile quello vissuto in California. Il clima, infatti, sta mettendo a dura prova lo Stato americano che, dopo l’ondata di gelo, sta facendo i conti con piogge abbondanti. I violenti temporali, in particolare, hanno causato l’apertura di alcune voragini che hanno provocato, sinora, 17 vittime accertate mentre circa 50 mila persone sono state evacuate.

In alcune zone di Los Angeles, si sono verificate preoccupanti inondazioni mentre la State Route 168 è stata chiusa a causa di una terribile frana.

Il ciclone in arrivo sullo Stato americano

Per quanto riguarda la situazione climatica in California, il servizio meteorologico nazionale ha annunciato che un ciclonedi importanti dimensioni si abbatterà sullo Stato portando con sé una pioggia fino a 18 centimetri.

I danni che provocherà il ciclone si andranno ad aggiungere a quelli già emersi per via dei recenti acquazzoni torrenziali che si sono tradotti in violente inondazioni che hanno reso indispensabile la chiusura di autostrade fondamentali, sradicato alberi e creato problemi ad automobilisti e passeggeri.

Un bambino di cinque anni, ad esempio, è ancora dato per disperso in California centrale a seguito del maltempo.

Intanto, secondo quanto riportato sul sito di monitoraggio Poweroutage.us, nella giornata di mercoledì 11 gennaio, circa 66.000 abitazioni e aziende californiane sono rimaste senza corrente.