California, puma trascina cane fuori di casa: sopravvissuto per miracolo

Un puma ha attaccato un cane di razza border-collie all’interno della proprietà della signora Rebecca Kracker in California.

La povera bestiola, di nome Sherman, si è miracolosamente salvata dalla ferocia del leone di montagna, nonostante il felino l’bbia trascinata per il collo fuori di casa. Tuttavia, Rebecca ha spiegato che il puma ha ucciso due delle sue capre. La donna ha condiviso il filmato del terrificante episodio su Facebook lo scorso 5 dicembre. La Kracker aveva lasciato aperta la porta scorrevole in vetro di casa sua il 28 novembre e stava giocando con altri due dei suoi cani in un’altra stanza quando ha sentito Sherman improvvisamente guaire e ringhiare.

Puma aggredisce un cane, l’intervento di Rebecca

In quel momento, la signora Kracker ha pensato che Sherman fosse caduto e si fosse fatto male, ma presto si è resa conto di ciò che stava realmente accadendo. La donna ha detto che il suo cane si muoveva in modo strano, “come se avesse le convulsioni”, e ha visto il leone di montagna trascinare Sherman fuori di casa, dove è rimasto immobile a terra nel cortile sul retro.

Il terrore dinanzi ai suoi occhi

Rendendosi conto che era a pochi passi dal pericoloso animale, Rebecca ha detto di aver chiuso rapidamente la porta per cercare di impedire al leone di rientrare. Nel suo post, Kracker ha detto di aver poi chiamato i vicini per avvisarli e ha iniziato a filmare su suggerimento dei suoi famigliari. Come informa il Daily Mail, per fortuna, un vicino di Rebecca è intervenuto sparando un colpo al puma.

Lo ha mancato, ma il botto ha fatto scappare via il grosso felino.

Qui sotto le impressionanti immagini dell’attacco.