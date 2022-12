Calpestata da un cammello che vaga libero lungo la strada: 50enne ricoverata

Stava percorrendo la strada della Sunshine Coast del Queensland quando si è trovata faccia a faccia con un grosso animale che ‘vagava liberi’ e che l’ha travolta, calpestandola.

L’assurda vicenda ha come sfortunata vittima una donna di circa 50 anni, finita in ospedale dopo essere stata investita, intorno alle 10 del giorno della vigilia di Natale, da un cammello.

Donna calpestata da un cammello: ferita

I fatti sono avvenuti nel territorio di Gympie: la donna era appena stata su Noosa Street a Mothar Mountain quando si è imbattuta nell’animale che, come da lei stessa raccontato, non aveva la minima idea di dove provenisse.

Fortunatamente le ferite riscontrate non sono risultate gravi e sono state riscontrate in particolare ai polsi, oltre a qualche contusione e livido; ma forte è stato lo spavento ed anche i rischi corsi, qualora l’animale l’avesse colpita in alcune zone sensibili del corpo.

Il precedente

Ma non è la prima volta che accade dopo che ad inizio dicembre, sempre in Australia, tre cammelli sono stati avvistati in libertà nel nord di Brisbane, dopo essere fuggiti dal loro recinto allestito vicino a una chiesta per dar forma ad un presepe.

La Bridgeman Baptist Community Church, a Bridgeman Downs, ha confermato che gli animali si erano allontanati e che alcuni filmati che li riprendevano mentre passeggiavano lungo una strada trafficata, causando il blocco del traffico.