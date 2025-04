Una mobilitazione storica

Sabato scorso, Caltagirone, un comune della provincia di Catania, ha visto una straordinaria partecipazione di uomini e donne che hanno sfilato per le strade della città, uniti contro la violenza di genere e i femminicidi. Con lo slogan “Non ci sono scuse”, il corteo ha rappresentato un forte messaggio di responsabilità collettiva, sottolineando che la violenza sulle donne non è solo un problema individuale, ma una questione che coinvolge l’intera società.

Un’iniziativa necessaria

Questa manifestazione è stata organizzata in risposta a tragici eventi recenti, come gli omicidi di Sara Campanella a Messina e Ilaria Sula a Roma. Tali episodi hanno scosso profondamente l’opinione pubblica, rendendo evidente la necessità di un cambiamento culturale. La presenza di centinaia di uomini di ogni età ha dimostrato che la lotta contro la violenza di genere deve essere un impegno condiviso, dove anche gli uomini hanno un ruolo fondamentale nel promuovere il rispetto e l’uguaglianza.

Unione simbolica per il rispetto

La manifestazione si è conclusa con un momento di unione simbolica tra il corteo degli uomini e quello delle donne, evidenziando un impegno comune per la difesa dei diritti femminili. Questo gesto ha rappresentato un passo importante verso una società più giusta e rispettosa, dove ogni individuo, indipendentemente dal genere, possa vivere in sicurezza e libertà. La partecipazione attiva della comunità è essenziale per costruire un futuro in cui la violenza di genere non abbia più spazio.