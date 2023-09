Dopo una parentesi che ancora ci dava l’idea di essere in piena estate, ecco il cambiamento meteo dietro l’angolo per il passaggio di un ciclone. Gli esperti temono conseguenze gravi.

Cambiamento meteo in arrivo

In Italia il clima sta cambiando, catapultandoci nell’autunno e non solo per l’abbassamento delle temperature ma anche in senso astrale, infatti il 23 settembre ci sarà l’equinozio d’autunno.

L’inizio della nuova stagione sarà contrassegnato da un ciclone che stopperà in maniera brusca il clima estivo a cui stiamo assistendo.

Cambia il meteo: l’arrivo del ciclone

Il cambiamento radicale di cui parlano i meteorologi in queste ore, sarà introdotto da una depressione con correnti fresche che provengono dall’Atlantico del nord. Queste giungeranno sul Mediterraneo e daranno origine a una serie di venti e piogge, localmente a carattere di temporale.

I primi segnali di tale cambiamento li stiamo vedendo in queste ore nei settori centrali e al nord della penisola. Invece, al sud il clima è ancora estivo e così sarà per alcuni giorni.

Poi assisteremo a un calo termico marcato ovunque.

Meteo autunnale: rischio di nubifragi

Davvero dobbiamo temere nubifragi potenti? Sembrerebbe di sì, almeno così dicono le simulazioni, in particolare sulla fascia tirrenica dove ci potranno essere anche grandinate.

Non si escludono anche sistemi temporaleschi autorigeneranti alimentati dalle acque calde del Tirreno. Questi fenomeni noti come V-Shaped, si muovono lungo le coste e portano a piogge intense.

Fino al 26 settembre ci saranno acquazzoni con valori termici sotto le medie stagionali. Poi è previsto un lieve miglioramento ma con temperature sempre basse.