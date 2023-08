L’esperto Mario Giuliacci ha messo in guardia gli italiani circa il meteo dei prossimi giorni: in alcune regioni sta per tornare il maltempo.

In Italia, cambia il meteo con il maltempo sta per colpire ancora una volta con piogge e temporali alcune regioni: a rivelarlo sul suo sito ufficiale è stato Mario Giuliacci. Ecco cosa ha rivelato l’esperto e quali saranno le aree più colpite dall’instabilità climatica.

Meteo, il monito di Giuliacci: torna il maltempo in Italia

Il meteo è stato tendenzialmente buono in tutta Italia nella prima metà di agosto. Il clima, tuttavia, sta per cambiare: in alcune zone della Penisola, infatti, stanno per tornare piogge e temporali. La nuova ondata di maltempo colpirà in particolare alcune Regioni mentre il cielo continuerà a essere sereno sul resto del Paese. A rivelarlo sul suo sito ufficiale è stato l’esperto Mario Giuliacci.

“L’Anticiclone Nord-Africano, sebbene allungato con decisione sulla nostra Penisola, al momento lascia ancora parzialmente sguarnite le zone più settentrionali del Paese, ed è proprio qui che resiste un po’ di instabilità”, ha detto l’esperto sul suo sito ufficiale meteogiuliacci.it. “Nella seconda parte della settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia e smorzerà con decisione anche questa residua instabilità, ma almeno nei prossimi due giorni i temporali continueranno a brontolare su alcune zone del Nord”, ha aggiunto.

Ecco dove si concentreranno piogge e temporali

In considerazione della nuova ondata di maltempo in arrivo, quali saranno le regioni italiane maggiormente colpite e quando faranno capolino i primi temporali?

Già a partire da mercoledì 16 agosto, su Alpi e Appennini settentrionali si verificheranno i primi temporali e “non si può escludere che qualche temporale scivoli anche sulle vicine pianure del Nord, specie in Piemonte e Veneto”.

Il meteorologo, inoltre, ha anche precisato che i fenomeni attesi non dovrebbero avere la stessa intensità di quelli che li hanno preceduti. Ciononostante, date le recenti disavventure avvenuto nella Penisola a causa del maltempo, l’esperto ha sottolineato che “in queste occasioni non si può escludere qualche temprale intenso, accompagnato da grandine e nubifragi”.

Sempre su Alpi e Appennino settentrionali si verificheranno temporali anche nella giornata di giovedì 17 agosto. Il sereno tornerà su tutto il Paese, infine, da venerdì 18 agosto.