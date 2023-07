In questi giorni in cui scorrono sotto gli occhi di tutti le disastrosi immagini del maltempo al nord e degli incendi al sud, si è accesa più che mai la discussione sul cambiamento climatico e su come il Governo stia intervenendo. Proprio su questo tema è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha lanciato il suo monito: “Siamo in ritardo. Un’eventuale insuccesso del Pnrr sarebbe una sconfitta per l’Italia“.

Mattarella, l’intervento sul clima

L’Italia è al centro di un’emergenza climatica che si sta facendo sentire più che mai in tutto il Paese. Al nord i temporali e le eccezionali grandinate hanno messo in ginocchio interi comuni, mentre il Sud è divorato dalle fiamme con temperature altissime che non sembrano dare tregua. “Siamo in ritardo” ha commentato il Capo dello Stato durante un intervento ufficiale, commentando le immagini terribile che stanno tenendo banco sui social e sui media.

Dello stesso avviso Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile: “Nel Meridione abbiamo registrato ondate di calore di assoluta eccezionalità sia nell’intensità sia nella persistenza, con temperature oltre i 40 gradi e con punte fino ai 46 e i 48″.

La conta dei danni

Mentre il sud non sembra avere tregua dalle fiamme, il nord Italia dopo un inizio di settimana disastroso ha avuto qualche giorni di calma che ha permesso ai Comuni di iniziare una prima stipa dei danni. A partire dalla prima settimana di agosto, infatti, potrà essere presentata la richiesta per lo stato di emergenza nazionale che potrà dare avvio agli interventi strutturali e di sostegno.