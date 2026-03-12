Camera: ok alla risoluzione sulla posizione di Meloni su Iran e Consiglio UE

La Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia meloni, incentrate sulla crisi che ha coinvolto l’Iran e sugli elementi da portare al prossimo Consiglio UE. Il risultato del voto è stato netto sul piano numerico: 196 sì, 122 no e 3 astenuti, ma il confronto in Aula ha evidenziato tensioni profonde tra le forze politiche. Nel corso del dibattito la premier ha ribadito che l’Italia non intende entrare in guerra e ha illustrato misure e posizionamenti che intende sostenere a livello europeo e internazionale.

Il dibattito parlamentare ha alternato critiche dirette e appelli alla responsabilità istituzionale, con richieste precise dalle opposizioni e proposte concrete da parte del governo. Tra i temi emersi vi sono il ruolo dell’Italia nelle iniziative multilaterali, la posizione rispetto a eventuali richieste di supporto militare, le politiche energetiche e la necessità di un coordinamento europeo sul dossier mediorientale. Al centro del confronto anche la proposta del governo di non aderire ad alcuni strumenti internazionali come il cosiddetto board of peace, pur dichiarando la volontà di contribuire al dibattito sulla crisi di Gaza e sulla stabilità regionale.

Reazioni dell’opposizione e richieste di chiarezza

Le opposizioni hanno contestato i tempi e i contenuti dell’intervento della premier: per la segretaria del PD, Elly Schlein, l’appello all’unità è arrivato in ritardo e non è bastato a fugare dubbi sulla posizione italiana, con una richiesta esplicita per un immediato cessate il fuoco. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha criticato la presunta subordinazione del governo alla linea statunitense, mentre esponenti come Roberto Speranza hanno invocato il richiamo all’articolo 11 della Costituzione come guida contro lo strumento bellico. Altri interventi, tra cui quelli di Nicola Fratoianni e di esponenti di centrodestra come Emanuele Loperfido, hanno invece difeso la linea del governo, sostenendo la necessità di non voltare le spalle ai movimenti di protesta in Iran e di preservare l’interesse nazionale.

Critiche sul piano internazionale e proposte diplomatiche

Nel corso delle repliche è emersa la proposta avanzata dalla premier di promuovere un confronto tra il G7 e il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) per discutere la stabilità regionale; un’idea accolta in parte ma criticata su tempi e modalità. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l’importanza di una posizione solida dell’Italia, auspicando un voto parlamentare compatto non tanto a favore dell’esecutivo ma per tutelare l’interesse del Paese. Al tempo stesso figure di +Europa come Benedetto Della Vedova hanno richiamato la contraddizione tra adesione all’UE e tutela del diritto di veto di altri Stati, chiedendo coerenza europea.

La posizione di Meloni: equilibrio tra fermezza e diplomazia

La premier ha difeso la sua strategia, spiegando di voler evitare un coinvolgimento militare e di privilegiare strumenti diplomatici e multilaterali. Ha inoltre ribadito la necessità di non autoescludere l’Italia dalle iniziative internazionali e ha motivato la scelta di non aderire al board proposto, precisando però la disponibilità a contribuire alle discussioni su Gaza e sulla sicurezza regionale. Sul fronte energetico Meloni ha ricordato interventi volti a contenere le speculazioni sulle rinnovabili, distinguendo tra sostegno alle fonti pulite e misure contro le rendite indebitamente trasferite ai consumatori.

Dichiarazioni e misure energetiche

Nel corso della replica il governo ha anche riportato elementi pratici per la gestione dell’emergenza energetica: l’Agenzia Internazionale per l’Energia avrebbe deciso un’azione coordinata per immettere sul mercato 400 milioni di barili dalle riserve strategiche, un provvedimento descritto come consistente e senza precedenti per mitigare gli impatti sui prezzi. Il governo ha proposto inoltre iniziative multilaterali e un ruolo attivo dell’Italia nella cooperazione con i paesi del Golfo per tutelare approvvigionamenti e stabilità regionale.

Implicazioni politiche e prospettive

Il voto di Camera conferma la disponibilità della maggioranza a sostenere la linea del governo ma non cancella le distanze profonde con le opposizioni, che chiedono risposte più nette sul piano dei principi e delle alleanze. Figure come Lia Quartapelle e altri deputati hanno sollecitato il governo a sfruttare il suo peso nell’UE per cambiare approccio e proteggere gli interessi nazionali, mentre i critici ritengono che la linea italiana rischi di essere percepita come troppo allineata a potenze esterne. Resta aperta la discussione su come bilanciare sicurezza, solidarietà internazionale e rispetto del diritto internazionale, in un contesto che continua a evolversi rapidamente.