Vale sia d’inverno, quando il freddo toglie la voglia di uscire, sia d’estate, quando il caldo rende più piacevole restare tra mura domestiche con l’aria condizionata. In queste situazioni, camminare in casa per dimagrire può sembrare un’idea bizzarra, ma non è affatto da escludere: camminare resta uno dei modi migliori per rimanere in forma e perdere peso, e anche senza un tapis roulant è possibile ottenere benefici.

Ecco come.

I primi vantaggi del camminare in casa per dimagrire

Quando si pensa al cammino come attività fisica si immagina una lunga passeggiata al parco o un allenamento cardio su un tapis roulant. Eppure la camminata indoor può essere sorprendentemente efficace anche senza alcun macchinario. A chiarirlo è Runner’s World, la rivista più letta nel mondo della corsa, come riportato da Men’sHealth. Nel testo si legge: “Tra impegni lavorativi, familiari e sociali, molti di noi trovano difficile andare in palestra con regolarità o persino concedersi una passeggiata rigenerante infrasettimanale”. E allora? La risposta suggerita è semplice: “Una soluzione pratica e versatile per mantenersi in forma, soprattutto per chi ha poco tempo o spazio a disposizione, è camminare dentro casa per dimagrire”. Non resta la domanda più importante: funziona davvero? Secondo RW sì: “Un’attività giornaliera di questo tipo può portare a una perdita di mezzo chilo al mese, quindi quasi 10 kg l’anno, semplicemente camminando. Integrare la camminata indoor nella routine quotidiana è quindi una scelta intelligente per chi desidera mantenersi in salute e magari perdere qualche chilo di troppo”.

Come rendere più efficace il camminare in casa per dimagrire

Non si tratta di fare il “criceto” girando all’infinito attorno al tavolo o al divano, ma di sfruttare i benefici del cammino attraverso esercizi dinamici che permettono di rimanere in forma. Il primo suggerimento è la camminata a ginocchia alte, in cui si sollevano le ginocchia fino all’altezza dei fianchi, alternandole. Questo movimento aumenta il battito cardiaco e attiva un numero maggiore di muscoli rispetto alla camminata semplice. RW consiglia: “Per iniziare, occorre impostare un ritmo moderato per un minuto e, poi, aumentare progressivamente l’intensità per i successivi tre minuti. Dopodiché, si continua alternando momenti più intensi con altri di recupero per un totale di 9 minuti. Questo esercizio tonifica anche gambe e addome, rendendolo un’opzione perfetta per chi cerca un allenamento breve ma efficace”. Segue un secondo metodo che unisce camminata sul posto e squat, ideale per aumentare la forza e stimolare la postura. Come spiegano da RW: “Per questo esercizio, possiamo creare un piccolo percorso in casa, ad esempio spostandosi da una stanza all’altra. Ogni 5-10 passi, è possibile fermarsi ed eseguire 5 squat profondi, ripetendo il ciclo per 15 minuti, cercando di mantenere una postura corretta sia durante la camminata che negli squat”.

Idee per camminare in casa per dimagrire con esercizi variati

Un’altra variante utile riguarda i cambi di direzione. Dopo alcuni passi, si effettua una rotazione, alternando giri di 180 gradi e di 90 gradi. RW spiega nel dettaglio: “Dopo circa 5 passi, ci si gira di 180 gradi e si prosegue nella direzione opposta, alternando anche con rotazioni di 90 gradi e cercando di mantenere il ritmo costante per almeno 10 minuti. Questo tipo di esercizio stimola l’equilibrio e la coordinazione, lavorando anche sulla reattività muscolare. Per aumentare la difficoltà, si possono eseguire i giri con un piccolo salto, coinvolgendo ulteriormente i muscoli delle gambe e migliorando il controllo del corpo”. Infine arrivano i salti alternati e la camminata laterale, che completano la serie di proposte indoor. I suggerimenti di RW sono precisi: per i salti basta sollevare una gamba verso l’alto mentre si effettua un piccolo balzo, alternando il movimento in modo fluido. Per la camminata laterale, invece, occorre mantenere le ginocchia leggermente piegate. In questo caso si possono fare dieci passi a sinistra e dieci a destra, ripetendo la sequenza per otto minuti. La camminata laterale è particolarmente utile per rinforzare i muscoli stabilizzatori, soprattutto quelli delle anche e dell’addome, e per migliorare la postura.