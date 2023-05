Camogli, si tuffa in mare ma il fondale è troppo basso: 15enne operato per trauma cervicale

Camogli, si tuffa in mare ma il fondale è troppo basso: 15enne operato per t...

Tragedia sfiorata nel comune di Genova. Un ragazzo di 15 anni è stato operato nella notte dopo essere rimasto ferito in un tuffo dalla battigia di Golfo Parasiso, a Camogli. L’incidente risale all’altro ieri, il giovane aveva riportato un grave trauma cervicale.

Ricoverato in terapia sub intensiva

Ricoverato ora in terapia sub intensiva nel reparto di Neurochirurgia del San Martino di Genova, il 15enne originario di Torino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre le conseguenze del trauma cervicale riportato. La sua prognosi resta al momento riservata. Si teme per le funzionalità motorie.

Il fondale era profondo poche decine di centimetri

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di sabato 6 maggio. Il quindicenne era sulla spiaggia di Camogli insieme ai genitori e alla fidanzata, quando si è avvicinato alla battigia per fare un tuffo in mare. Finito in acqua, ha sbattuto violentemente la nuca sul fondo poiché in quel punto il fondale era profondo poche decine di centimetri. Lanciato l’allarme dai genitori e da alcuni testimoni, sono prontamente intervenuti sul posto i volontari della Croce Verde di Camogli e l’automedica del 118. Inizialmente le condizioni dell’adolescente sono apparse meno gravi di quanto è stato poi accertato (probabilmente per il fatto che durante l’intera operazione di soccorso è rimasto cosciente spiegando lui stesso i sintomi post caduta).