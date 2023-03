Incidente a Cesano Maderno, ragazzina di 14 anni investita in strada: non è in pericolo di vita

Incidente a Cesano Maderno, ragazzina di 14 anni investita in strada: non è ...

Incidente a Cesano Maderno, ragazzina di 14 anni investita in strada: non è ...

Incidente a Cesano Maderno, ragazzina di 14 anni investita in strada: non è ...

Una ragazzina di 14 anni è stata investita in strada in via Santa Eurosia, in provincia di Monza e Brianza. Sin indaga sulle dinamiche dell’incidente.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una ragazzina di 14 anni vittima di un incidente che si è consumato a Cesano Maderno: l’adolescente è stata investita in strada ma, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita.

Incidente a Cesano Maderno, ragazzina di 14 anni investita in strada

Poco prima delle ore 16:00 di venerdì 10 marzo, una ragazzina di soli 14 anni è stata investita da un’auto. Il drammatico incidente si è verificato in via Santa Eurosia a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Al momento, non è ancora nota l’esatta dinamica dell’accaduto ma è stato riferito che la 14enne non si trova in pericolo di vita.

L’adolescente non è in pericolo di vita

Il sinistro è stato subito comunicato alle forze dell’ordine e ai soccorsi che si sono prontamente recati in via Santa Eurosia. I sanitari del 118 sono giunti sul posto dislocati a bordo di un’ambulanza e di un’automedica in codice rosso. I paramedici hanno fornito le prime cure sul luogo dell’incidente: l’adolescente è stata, poi, trasportata in ospedale in codice giallo. Anche dopo l’arrivo presso la struttura ospedaliera, è stato confermato che la ragazzina investita non è in pericolo di vita.

Su quanto accaduto, stanno indagando le forze dell’ordine che stanno lavorando al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare eventuali responsabilità.