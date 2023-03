Schianto a Rutigliano, Amatore perde la vita a soli 17 anni

Tragedia della strada in Puglia e schianto a Rutigliano, nel Barese, con Amatore Losurdo che perde la vita a soli 17 anni. Da quanto si apprende il suo motorino si è scontrato con una vettura che procedeva nell’opposto senso di marcia lungo la strada Provinciale 84 tra Rutigliano e Adelfia. Alla guida del veicolo un giovane. Tutto si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 9 marzo, quando Amatore stava tornando a casa con altri due amici, anche loro in sella ai rispettivi scooter. All’altezza di un ponticello la tragedia.

Rutigliano, Amatore Losurdo perde la vita

Tragedia per cui, si legge sui social ad opera del sindaco “Cellamare piange la scomparsa di un giovanissimo di appena 17 anni. Anche lui maledettamente tolto all’amore della sua vita per un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera”. I soccorritori sono arrivati a razzo ma il team del 118 non ha potuto salvare il 17enne morto praticamente sul colpo. Una prima ricostruzione tutta da asseverare indicherebbe il mezzo a due ruote impegnato in una fase di sorpasso di un’auto, manovra già effettuata dai due amici della vittima.

Dolore ed incredulità del primo cittadino

Il sindaco Gianluca Vurchio è il primo a non darsi pace sui social: “Incredulo ed affranto. Solo qualche giorno fa, la nostra comunità piangeva la scomparsa di Gianluca, un giovane di appena 25 anni tolto troppo presto all’amore della sua vita. Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito la sua famiglia ed i suoi parenti ed amici. Ti sia lieve la terra, Amatore”.