Canada, pullman di anziani in gita investito da un camion: almeno 15 morti

Quindici al momento sono le vittime dell'incidente stradale avvenuto sull'autostrada Trans-Canada Highway: il bilancio potrebbe salire, tra i dieci feriti ricoverati alcuni sono in condizioni gravissime

Tragedia in Canada. Un terribile incidente stradale è avvenuto sulla Trans-Canada Highway, autostrada vicino alla città di Carberry: a scontrarsi un mezzo pesante e un minibus che trasportava un gruppo di anziani in gita. Quindici al momento le vittime, ma il bilancio potrebbe salire: tra i dieci feriti ricoverati alcuni sono in condizioni gravissime.

L’autobus in fiamme dopo l’urto

Le vittime sono tutti pensionati della zona. Dopo l’impatto con il mezzo pesante, il pullman su cui viaggiavano si è incendiato ed è andato completamente distrutto. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i soccorritori: «È stato subito evidente che si trattasse di una situazione tragica e per noi è stato terribile, Manitoba non ha mai visto un incidente stradale con così tante vittime» ha dichiarato un portavoce della polizia locale al termine dei soccorsi. Altri testimoni hanno raccontato che i vigili del fuoco si apprestavano a estrarre le persone dall’autobus in fiamme nel tentativo di salvarle.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, il minibus con a bordo circa venticinque persone –provenienti per lo più dai dintorni della città di Dauphin, nel Manitoba occidentale – sarebbe stato colpito dal semirimorchio del tir all’incrocio di due autostrade. Tra i feriti, il camionista del mezzo pesante e l’autista del pullman.