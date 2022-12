Cane provoca un incendio nel giorno della Vigilia di Natale: "Ha acceso l'asciugacapelli"

I vigili del fuoco sono accorsi presso un'abitazione in seguito alla segnalazione di una grande quantità di fumo. Trovando un rogo in camera da letto

Poteva trasformarsi in un dramma quanto accaduto nel giorno della vigilia di Natale in un’abitazione dell’Essex.

I vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza dopo la segnalazione di una gran quantità di fumo che usciva dalla casa e, quando sono riusciti ad accedere, si sono trovati di fonte ad un incendio divampato in camera da letto.

Divampa un incendio in casa: provocato dal cane

L’episodio si è verificato a Hockley e si è risolto rapidamente grazie al celere intervento dei pompieri che però, dopo aver estinto le fiamme, hanno fatto una scoperta a dir poco assurda in merito alla loro origine.

Indagando sulle cause dell’incendio sono riusciti a risalire a cosa lo abbia provocato, o meglio a chi. Nella fattispecie un cane che, chiaramente involontiariamente, stava per mandare in rovina l’intera abitazione.

La raccomandazione dei vigili del fuoco

Credono che sia stato causato da un cane che è saltato su un letto e ha acceso un asciugacapelli, provocando il rogo innescatosi a causa del calore e della biancheria presente sul letto.

Il servizio di emergenza ha invitato le persone a scollegare gli apparecchi elettrici quando non vengono utilizzati. Il Watch Manager Gary Shinn ha dichiarato: “La padrona di casa era fuori e quando è tornata ha trovato la sua abitazione piena di fumo. Riteniamo che l’incendio sia scoppiato perché un asciugacapelli è stato lasciato collegato alla corrente e su un letto.

Pensiamo che il cane possa essere poi saltato sul letto accendendo l’asciugacapelli, facendolo infine prendere fuoco sulla biancheria da letto e sul materasso.

Una volta che hai finito di usare tutti gli apparecchi elettrici come asciugacapelli e piastre per capelli, prenditi un momento per staccare la spina. La proprietaria della casa non avrebbe mai pensato che il suo cane avrebbe acceso l’asciugacapelli, ma staccare qualcosa dalla corrente ti dà quella tranquillità in più che permette di evitare rischi.” Il cane stava aspettando davanti alla porta quando il proprietario è tornato ed entrambi sono stati curati per inalazione di fumo.