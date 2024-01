Cantinium è una start-up nata in Italia che ha ideato una piattaforma web per la conservazione e il tracciamento dei grandi vini italiani. In questo articolo, illustreriamo l'obbiettivo e l'innovazione soluzione innovativa per il settore vinicolo.

Cantinium è una start-up nata in Italia che ha ideato una piattaforma web per la conservazione e il tracciamento dei vini più pregiati del nostro paese. Cantinium si avvale della tecnologia blockchain e degli NFT per attestare e monitorare le bottiglie di vino, assicurando ai consumatori l’originalità e la qualità dei prodotti. Vediamo come funziona e quali sono i benefici di questa innovazione. Cantinium è una start-up tutta italiana che ha introdotto una novità nel settore della vendita dei vini. Con essa, infatti, è possibile scoprire vini da collezione e da investimento con la massima trasparenza e sicurezza per i consumatori. Cantinium ha lanciato una innovativa piattaforma web dedicata alla conservazione e al tracciamento dedicato esclusivamente ai grandi vini made in Italy.

L’obiettivo di Cantinium

Lo scopo principale della start-up italiana è quello di far apprezzare a tutti i consumatori i grandi vini italiani al massimo della loro espressività e guidarli alla scoperta di bottiglie di vino rare e pregiate, garantendo così una nuova esperienza d’acquisto e di custodia delle bottiglie. Le bottiglie pregiate, infatti, hanno bisogno di tempo per arrivare all’apice delle proprietà organolettiche e sono potenzialmente deperibili, ciò significa che devono essere mantenute in condizioni ottimali al fine di raggiungere il loro massimo potenziale e, tra l’altro dato il loro valore, sono ormai sempre più soggette a contraffazione. Non a caso, una delle principali sfide nel settore del vino è proprio la mancanza della tracciabilità del prodotto dal momento in cui lascia la cantina di produzione fino a quando raggiunge il consumatore finale. Chiaramente tutto questo tende a compromettere la garanzia che l’affinamento (ovvero la fase finale dell’evoluzione del vino, in cui il vino completa il suo sviluppo organolettico in bottiglia) sia stato eseguito in modo corretto.

L’innovazione introdotta da Cantinium

Alla luce del problema sopra esposto, ovvero quello di garantire una maggiore trasparenza nella vendita di bottiglie di vino, Cantinium ha presentato la sua soluzione. Grazie alla innovativa piattaforma online, infatti, la start-up tutta italiana riesce a garantire la tracciabilità, la garanzia di un corretto affinamento e l’anti-contraffazione delle bottiglie di vino. Per garantire tutto questo, Cantinium ha sviluppato una cantina di affinamento all’avanguardia, dotata di dispositivi tecnologici di ultima generazione che monitorano in modo costante una pluralità di dati come ad esempio la temperatura, il tasso di umidità presente nell’aria, la luminosità. Tutti i dati raccolti dagli strumenti tecnologici IoT vengono successivamente autenticati e registrati sulla blockchain (ovvero una sorta di registro immodificabile) di Polygon permettendo così la generazione di un non fungible token (NFT) impossibile da modificare o adulterare e strettamente connesso alla proprietà della singola bottiglia. Così facendo, Cantinium garantisce ai consumatori la possibilità di acquistare vini di alto pregio sapendo che sono stati affinati e conservati in modo corretto. Ogni bottiglia, infatti, ha una storia completamente tracciabile, dalla cantina fino alla consegna nelle mani del consumatore finale, il quale ha la possibilità di fare una scelta consapevole e sicura al 100%.

Come nasce Cantinium

Cantinium è una start-up italiana molto promettente il cui scopo è quello di stravolgere e rivoluzionare il mondo della vendita dei vini. Quest’ultima è nata dalla passione e dall’esperienza condivisa di Giuseppe Scampa, Emanuel Scampa e Mirko Marino, insieme a Christian Roger, un esperto di fama mondiale del settore vinicolo a 360°. L’obiettivo della start-up è quello di vincere una delle sfide più ardue nel settore del vino, ovvero la perdita della tracciabilità del prodotto dal momento in cui lascia la cantina dove è stato imbottigliato fino a quando raggiunge il consumatore finale, garantendo così la massima trasparenza per ogni singola bottiglia acquistata e la sua corretta conservazione.

Cantinium è una start-up che ha saputo sfruttare le potenzialità della blockchain e degli NFT per offrire una soluzione innovativa e sicura per il settore vinicolo. Cantinium si propone di valorizzare il lavoro e la passione dei produttori di vino, offrendo loro una maggiore visibilità e una maggiore fidelizzazione dei clienti. Cantinium si propone anche di contrastare la contraffazione delle bottiglie, grazie alla sicurezza e alla trasparenza della blockchain. Cantinium, infine, permette ai consumatori di conoscere la provenienza e l’affinamento del vino, grazie a tag NFC presente sulla bottiglia. In questo modo, i consumatori possono verificare la storia e la qualità di ogni bottiglia di vino.