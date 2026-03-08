Canzonissima 2026, tutti i nomi svelati e come funziona lo spettacolo

Milly Carlucci ha presentato il cast di Canzonissima 2026: un mix di veterani e artisti giovani e la formula di voto che deciderà la Canzonissima di puntata

Canzonissima torna in prima serata su Rai 1: il ritorno è ufficiale. Uno spot televisivo ha svelato il nuovo format, con Milly Carlucci a presentare i concorrenti e a dare il via alle anticipazioni. L’appuntamento è per sabato 21 marzo 2026; lo show sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e prodotto da Ballandi.

Lo spot e il concept

Nel breve promo si vedono artisti di generazioni diverse cimentarsi in performance che mescolano musica e racconto: omaggi al passato e momenti di spettacolo contemporaneo. A dirigere la parte musicale ci sarà il Maestro Luigi Saccà. La messa in onda conferma palinsesto e modalità di fruizione annunciate nelle ultime ore.

Quando e dove

La prima puntata andrà in onda sabato 21 marzo 2026 su Rai 1, con diretta parallela su RaiPlay per chi preferisce lo streaming. La produzione curata da Ballandi coordinerà cast e regia; nuovi dettagli sui partecipanti e sul meccanismo di gara arriveranno con le prossime comunicazioni ufficiali della rete.

Il cast: nomi noti e nuove leve

Lo spot anticipa un cast eterogeneo, pensato per creare equilibrio tra memoria e novità. Tra i nomi confermati figurano Riccardo Cocciante, Fabrizio Moro, Malika Ayane, Elio e le Storie Tese, Fausto Leali, Leo Gassmann, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri e Irene Grandi. Ci sono quindi interpreti storici accanto a voci più giovani, alcuni dei quali hanno partecipato di recente a Sanremo.

L’intento è chiaro: mettere a confronto esperienze diverse per creare momenti di emozione e reinterpretazione. La lista completa del cast e la scaletta saranno pubblicate prossimamente dalla produzione.

Giovani contro veterani (e gli incontri che ne nasceranno)

La presenza di artisti come Leo Gassmann, Michele Bravi ed Elettra Lamborghini porterà freschezza e linguaggi attuali; dal lato opposto, nomi come Riccardo Cocciante e Fausto Leali aggiungeranno profondità e repertorio storico. È proprio in questo incontro tra antico e nuovo che lo spettacolo vuole trovare il suo punto forte.

Formula e meccanica di gara

Canzonissima si articolerà in più serate tematiche: ogni puntata avrà un filo conduttore che orienterà le scelte musicali. L’idea è trasformare ogni esibizione in una piccola storia personale, non solo in una performance. Le sei puntate previste seguiranno temi precisi — dalla “canzone del cuore” al “primo successo”, fino alla “rivincita di Sanremo” e al brano che l’artista avrebbe sempre voluto scrivere — con reinterpretazioni dal vivo accompagnate da un’orchestra di 25 elementi.

Sistema di votazione

Ogni esibizione sarà giudicata sommando tre diversi elementi: un panel di vip in studio, il voto tra i cantanti (con la regola di non poter votare se stessi) e il contributo del pubblico da casa, raccolto via social. Questa combinazione determinerà la “Canzonissima di puntata”, che accederà alla fase finale.

La finale e l’idea artistica

Le vincitrici di ciascuna serata si sfideranno nell’ultima puntata per aggiudicarsi il titolo di Canzonissima. La serata conclusiva riunirà i brani più apprezzati durante le sei serate e metterà alla prova la capacità di reinterpretazione degli artisti. Sul palco si punterà su performance dal vivo curate nell’arrangiamento e nella coreografia, con una direzione d’orchestra affidata a professionisti del settore per garantire omogeneità e qualità musicale.

Ambiente e location

Le riprese e le esibizioni si svolgeranno all’Auditorium Rai del Foro Italico. Oltre ai numeri musicali, lo show presenterà inserti video in cui gli artisti raccontano la scelta del brano e il significato che ad esso attribuiscono: piccoli frammenti di vita che renderanno ogni performance più intima e coinvolgente. Il montaggio privilegerà sequenze snelle per mantenere ritmo e chiarezza narrativa.

