Caos ad Atreju, Matteo Renzi portato via di peso dal ministro Crosetto: cosa è successo

Atreju 2025: il siparietto virale con Renzi sollevato da Crosetto e i momenti che hanno animato il dibattito politico.

Ad Atreju 2025, la kermesse politica di Fratelli d’Italia, il dibattito sulle riforme costituzionali ha dominato la scena, con le opposizioni protagoniste. Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno animato la giornata tra scontri verbali, frecciate ironiche e momenti goliardici, trasformando l’evento in uno spettacolo politico e mediatico, tra riflessioni sulle riforme, la politica estera e gesti simbolici che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Giornata di fuoco ad Atreju: il palco delle opposizioni

La giornata del 13 dicembre ad Atreju è stata ribattezzata quella delle opposizioni, con il tutto esaurito per Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. Assente invece la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha scelto di non partecipare al confronto a tre con Giorgia Meloni e Conte, dopo le recenti polemiche.

Il dibattito sulle riforme costituzionali ha acceso immediatamente gli animi. Matteo Renzi ha avuto scambi serrati con il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, sul premierato: l’ex premier ha citato un emendamento già discusso al Senato, ricevendo una pronta e ironica replica da Casellati: “Si vede che al Senato non ci sei mai…”.

Non sono mancati scontri anche con Fabio Rampelli, Roberto Calderoli e altri esponenti di Fratelli d’Italia, in un alternarsi di frecciate politiche e battute, tra cui il divertente siparietto finale con Crosetto che ha “portato via di peso” Renzi, tra applausi e risate del pubblico.

Sul fronte degli altri leader, Giuseppe Conte ha sottolineato l’importanza della “sedia vuota” di Giorgia Meloni e ha dichiarato la propria disponibilità al dialogo con il Partito Democratico e le forze progressiste, precisando che eventuali alleanze dipenderanno dal programma condiviso e dalla scelta del candidato più competitivo. Nonostante alcuni fischi, Conte ha concluso il suo intervento con un tour tra gli stand, confermando un approccio più informale e diretto.

Carlo Calenda ha invece posto l’accento sulla politica estera, ribadendo il sostegno all’Ucraina e mettendo in guardia dall’influenza di “amici di Putin” in Italia. Citando Mario Draghi e il suo “whatever it takes”, ha sottolineato la necessità di fornire a Kiev tutti gli strumenti per difendersi, pur senza inviare truppe italiane. Con tono deciso, ha aggiunto: “Al bullo si risponde con la forza, a Trump va detto basta”, suscitando applausi dal pubblico.

Anche il tema dell’autonomia e della legge elettorale è stato centrale nei suoi interventi, così come nei botta e risposta di Renzi con gli altri partecipanti, tra ironia, polemica politica e momenti di spettacolo che hanno caratterizzato la kermesse di Fratelli d’Italia.

Caos ad Atreju, Matteo Renzi portato via di peso dal ministro Crosetto: cosa è successo

Tra gli episodi più commentati sui social, la kermesse di Atreju ha regalato scene tanto insolite quanto divertenti. Il momento clou è stato senza dubbio quando Guido Crosetto, con un gesto scherzoso, ha sollevato Matteo Renzi “di peso” dal palco, subito dopo l’acceso dibattito sulle riforme con Casellati, Calderoli e Rampelli.

L’ex premier, tra risate e applausi, si è lasciato trasportare, trasformando la tensione politica in un siparietto goliardico che ha fatto il giro dei social. Non meno apprezzata è stata la passeggiata tra gli stand di Giuseppe Conte, accompagnato da Giovanni Donzelli, tra selfie e soste davanti alla pista di pattinaggio sul ghiaccio: immagini che hanno catturato l’attenzione dei presenti e degli utenti online, simbolo di una giornata intensa ma vissuta anche “a contatto con il pubblico”.

Renzi stesso ha commentato l’esperienza sui social: “Mi sono molto divertito ad Atreju. La democrazia si nutre di confronto e io non mi tiro mai indietro”, sottolineando con ironia che persino i fischi ricevuti hanno contribuito a rendere speciale l’evento.