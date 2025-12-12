Sondaggio YouTrend: Meloni davanti a Conte e Schlein nell’ipotetico confronto di Atreju

Sondaggio di YouTrend tra gli italiani per capire chi, secondo loro, sarebbe stato più convincente nell’ipotetico confronto ad Atreju: Giorgia Meloni? Elly Schlien? O Giuseppe Conte? Ecco il risultato

Se si fosse svolto un “Triello” ad Ateju tra Meloni, Conte e Schlein, chi sarebbe stato più convincente? E’ questo il sondaggio di YouTrend, che ha voluto chiedere appunto agli italiani chi, secondo loro, avrebbe “avuto la meglio”.

Il risultato è chiaro: per gli italiani la più convincente sarebbe stata Giorgia Meloni con il 48 %, segue Giuseppe Conte con il 24 % e infine c’è Elly Schelin con solo il 13 %. Il faccia a faccia, ricordiamo, non si è svolto ma, secondo gli italiani, la Meloni è a oggi il leader più convincente, a prescindere dalla circostanza.

E’ stato Il Foglio a dare conto del sondaggio di YouTrend, con la domanda esatta del sondaggio “secondo te, in un dibattito a tre, chi sarebbe stato il più convincente e il meno convincente?” Come detto secondo gli italiani la più convincente sarebbe stata Giorgia Meloni, mentre la meno convincente Elly Schlein, che quindi si trova “battuta” anche da Conte.