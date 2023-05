Caparica, il Festival MOGA svela la lista degli artisti

MOGA Festival si prepara ad una nuova edizione ancora più entusiasmante nella splendida Costa da Caparica in Portogallo, a soli 20 minuti da Lisbona. A partire dal 31 maggio fino al 4 giugno 2023, gli amanti della musica e della bellezza naturale dell’oceano Atlantico potranno incontrarsi dinanzi all’affascinante boutique festival per un’esperienza indimenticabile.

Il Festival MOGA presenta i propri artisti

Tra gli artisti annunciati finora come headliner, troviamo nomi di primo livello come Bradley Zero, Chaim b2b Jenia Parsol, Danilo Plessow (MCDE), Shanti Celeste, Gerd Janson, Heidi Lawden & Lovefingers, Hunee, Jimi Jules, Kerri Chandler, Sadar Bahar, Slim Peace & Blossom. MOGA Festival garantisce un mix di artisti internazionali e nazionali ancora da scoprire, insieme a cibo di alta qualità e attività di vario genere, inclusi momenti di relax e meditazione allo scopo di purificare corpo e mente.

L’evento si svolgerà in due zone, Praia Irmao e Posto da Onda, dove i partecipanti potranno godere di una spiaggia ecologica dalle atmosfere bohémien chic e del punto di incontro più accattivante della zona, che offrirà le giuste ispirazioni per rilassarsi di fronte all’oceano in un contesto raffinato. Quattro i party in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023: tutti inizieranno alle 2 di pomeriggio e dureranno 12 ore.

Oltre al programma principale, MOGA propone una sezione OFF con contenuti vari, come il party d’apertura con ingresso libero a Palms, un boat party sul Tagus seguito da un’elegante festa nel beach club Lorosae, oltre ad una serie di attività di wellness, yoga e meditazione, alla presenza di installazioni e tanto altro ancora. L’esperienza complessiva del MOGA Festival è quella di una delle più eleganti e sofisticate manifestazioni in calendario questa estate. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento memorabile prenotando i tuoi biglietti sul sito web.

Line-Up

ADAM PURNELL

BERBERAN

BRADLEY ZERO

CHAIM b2b JENIA TARSOL

DANILO PLESSOW (MCDE)

DYMOS & SHIZZO

GERD JANSON

HEIDI LAWDEN & LOVEFINGERS

HUNEE

JIMI JULES

JOHN WOODS

JORGE CAIADO

KERRI CHANDLER

MICAIA

MONILE

OCEANVS ORIENTALIS (live)

RETRO CASSETTA

SADAR BAHAR

SARA WUAL (live)

SHANTI CELESTE

SLIM PEACE & BLOSSOM

THE JOSH CRAIG

ZE PEDRO MOURA