Capelli rovinati dal phon : cause e rimedi naturali

I capelli rovinati phon appaiono fragili, ma alcuni rimedi naturali sono molto utili per trattarli nel modo migliore possibile.

I capelli sono parte del fascino e della bellezza, ma l’uso di alcuni prodotti e determinate acconciature possono danneggiarli. Il phon e l’uso delle piastre rischia di rovinare la chioma per sempre. I capelli rovinati phon si possono trattare con soluzioni a base di componenti naturali che fanno bene al capello. Vediamo quali sono.

Capelli rovinati phon

I capelli rovinati sono antiestetici e soprattutto risultano particolarmente difficili da domare in quanto possono apparire nodosi e anche fare una acconciatura diventa molto difficile e complicato. La cuticola, ovvero la parte esterna, è maggiormente esposta a fattori esterni, quindi gli sbalzi termici, ma anche il sole rischiano di rovinare la chioma.

I capelli rovinati phon appaiono secchi, irritati e possono anche portare all’alopecia e quindi a una perdita eccessiva del capello. I segnali che fanno capire che i capelli sono rovinati e danneggiati sono diversi. Al tatto appaiono particolarmente ruvidi e privi della giusta idratazione. Inoltre, risultano essere molto difficili da pettinare.

I capelli rovinati phon si riconoscono perché si presentano secchi e sfibrati, presentano le doppie punte, tendono a spezzarsi con fragilità e appaiono molto più fragili del normale. Si aggrovigliano tra di loro formando dei nodi e sono opachi in quanto rischiano di perdere la giusta lucentezza e splendore. Per trattarli, è possibile affidarsi a rimedi e soluzioni anche naturali, quali Foltina Plus che aiuta a ripararli.

Si consiglia di usare prodotti specifici per i capelli rovinati e danneggiati, ma anche adottare delle buone abitudini nella cura del capello. Lavarli due volte a settimana è sicuramente l’ideale. Si può anche optare per tagliarli spesso in modo da eliminare le doppie punte e le parti maggiormente rovinate. Le maschere, gli impacchi e il balsamo sicuramente aiutano a rafforzarli nel modo giusto.

Capelli rovinati phon: cause

I capelli non si rovinano soltanto per decolorazioni, tinture e anche acconciature non adatte. Il phon, la piastra o anche l’arricciacapelli sono fonte di problemi e danni per la chioma. I capelli rovinati phon tendono a spezzarsi e stressarsi con maggiore facilità. Per questa ragione, è bene fare attenzione all’uso di questi accessori in modo da non compromettere la salute della chioma.

Con il tempo, i trattamenti aggressivi, come quelli citati poc’anzi, tendono a seccare il cuoio capelluto per cui le cuticole che, per loro natura sono lisce, diventano ruvide con la chioma che appare fragile e cominciano ad apparire anche le doppie punte. Dal momento che il phon è una delle cause principali dei capelli rovinati, bisogna seguire alcune accortezze.

Sarebbe molto utile far asciugare i capelli all’aria, soprattutto durante la stagione estiva. Dal momento che non sempre è possibile, si consiglia di tenere il phon a un livello di calore medio con la ventola che non sia troppo forte. Si consiglia anche di tenerlo a una certa distanza in modo da non danneggiare e bruciare ulteriormente il capello.

Il phon, soprattutto se usato a temperature elevate ed eccessive, rischia di mettere in seria difficoltà il capello. Per evitare i capelli rovinati phon, si consiglia di acquistarne un modello che abbia la temperatura regolabile di cui si trovano vari modelli. La cosa importante è sceglierne uno che sia adatto per il tipo di capello. Optare per un phon ionizzatore può sicuramente aiutare.

Capelli rovinati phon rimedio naturale

