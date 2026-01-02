Capodanno di Rai1: Il Sindaco di Catanzaro Risponde alle Polemiche

Il Capodanno di Rai1, trasmesso sotto il titolo L’Anno che verrà, ha sollevato un acceso dibattito a seguito di una recensione negativa pubblicata su FanPage dal giornalista Gennaro Marco Duello. Quest’ultimo ha espresso un giudizio severo sulla trasmissione, descrivendola come una delle più tristi nella storia della Rai, riservando solo parole di apprezzamento per il conduttore Marco Liorni.

Nel suo articolo, Duello ha messo in evidenza una serie di elementi che, a suo avviso, hanno contribuito a rendere la serata del 31 dicembre poco entusiasmante. Ha paragonato la trasmissione a una parodia russa, Ciao 2026, che aveva ironizzato sui clichè italiani, suggerendo che il programma di quest’anno non fosse altro che un tentativo malriuscito di intrattenimento.

Le critiche di Duello e la reazione del sindaco

Secondo Duello, il cast era datato, le esibizioni musicali poco riuscite e la scelta di Catanzaro come location, a suo avviso, inspiegabile. In un passaggio della sua recensione afferma: “Mentre il vero Umberto Tozzi si esibiva su Canale 5, noi su Rai1 avevamo Sal Da Vinci che si cimentava in un karaoke.” La descrizione si chiude con un’immagine di Marzullo e Rosanna Fratello che brindano, quasi a voler sottolineare un’atmosfera da parodia involontaria.

Queste affermazioni hanno scatenato l’indignazione del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, il quale ha ritenuto le critiche eccessive e fuori luogo. In seguito alla lettura dell’articolo, Fiorita ha contattato il direttore di FanPage per chiedere una modifica, che ha portato a un aggiornamento del testo originale, rendendolo meno severo.

Il cambiamento nell’articolo di FanPage

Nella nuova versione, il giornalista ha fatto riferimento a Večernij Urgant, un noto programma russo, e ha ribadito che la trasmissione di Rai1 fosse una versione non ironica della parodia russa. Nonostante la modifica, Fiorita ha condiviso su Instagram l’originale, esprimendo il suo disappunto e sottolineando l’importanza della serata per la comunità catanzarese.

Il valore della serata per la comunità

In risposta alle critiche, il sindaco ha voluto enfatizzare che la serata di Capodanno a Catanzaro non fosse soltanto un evento televisivo, ma un momento di comunità e orgoglio locale. “La serata è stata una vera festa per la città, vissuta con entusiasmo da migliaia di catanzaresi”, ha dichiarato Fiorita. Ha inoltre ringraziato coloro che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile l’evento, affermando che la risposta della comunità è stata bella e corale.

Fiorita ha concluso il suo intervento ricordando che le critiche, pur legittime, non dovrebbero oscurare il significato di una serata che ha unito le persone in un momento di festa e condivisione. Catanzaro, secondo lui, merita di essere orgogliosa della propria capacità di accoglienza e della partecipazione attiva dei suoi cittadini.

Riflessioni sulla trasmissione di Capodanno

La polemica generata dalle parole di Duello ha messo in luce le differenze di opinioni riguardo alla trasmissione di Capodanno. Mentre alcuni vedono nel programma un tentativo di intrattenimento fallito, altri, come il sindaco Fiorita, riconoscono il valore di un evento che ha portato gioia e unità alla comunità. La serata ha rappresentato un’opportunità per Catanzaro di mostrarsi in tutta la sua vitalità e accoglienza, nonostante le critiche ricevute.