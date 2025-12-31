Con l’arrivo del nuovo anno, il mondo intero si prepara a festeggiare il passaggio dal 31 dicembre al 1° gennaio. Ogni paese accoglie il 2026 secondo il proprio fuso orario, dando vita a una sequenza globale di brindisi, fuochi d’artificio e celebrazioni che partono dall’Oceano Pacifico e si diffondono verso ovest fino all’Europa e alle Americhe.

Ecco dove scatterà prima la mezzanotte e chi festeggerà per primo il Capodanno.

Capodanno tra spettacoli e tradizioni

Il Capodanno non è solo il cambio di calendario, ma un’occasione per celebrare con eventi e rituali che variano da luogo a luogo. In molte città del mondo, le feste includono fuochi d’artificio, concerti, manifestazioni all’aperto e momenti di convivialità, mentre in altre si preferiscono celebrazioni più intime e tradizionali. Ogni paese ha il suo modo unico di dare il benvenuto al nuovo anno, creando un’atmosfera di festa che unisce cultura, spettacolo e condivisione.

Capodanno, dove scatterà prima la mezzanotte e chi festeggerà per primo il 2026

Con l’arrivo del 31 dicembre, il mondo intero si prepara a salutare il 2025 e accogliere il 2026. Come di consueto, la mezzanotte arriva prima nell’Oceano Pacifico, e a dare il via ai festeggiamenti sarà Kiribati, nota anche come Isola di Natale, dove i primi brindisi inizieranno quando in Italia saranno le 11 del mattino.

Poco dopo, alle 11:15 italiane, toccherà alle Chatham Islands, parte della Nuova Zelanda. Proseguendo verso ovest, le Fiji e l’estremo oriente russo celebreranno l’inizio del nuovo anno alle 13 italiane, seguite dall’Australia un’ora più tardi. Nel pomeriggio, il 2026 farà il suo ingresso in Asia, prima di arrivare in Europa, dove l’Italia e altri 45 paesi festeggeranno insieme. Il nuovo anno raggiungerà infine gli Stati Uniti, chiudendo il cerchio e riportando i festeggiamenti nel Pacifico.