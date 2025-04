Ennesima aggressione a un capotreno. Questa volta è successo vicino a Genova quando una dipendente di Trenitalia è stata aggredita da un passeggero. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Capotreno aggredita vicino a Genova: i dettagli che sconvolgono

Un’altra aggressione ai danni di un capotreno. Questa volta è successo all’altezza della stazione di Bogliasco (Genova) a bordo del regionale 32087 partito da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri ma pare che, secondo una prima ricostruzione, ci sia stata una lite tra due passeggeri a bordo e, uno di loro, ha chiamato poi la capotreno. A questo punto la dipendente di Trenitalia è stata colpita con un oggetto, forse un martelletto frangivento presente in ogni convoglio. Sia la capotreno che uno dei due passeggeri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice giallo.

Capotreno aggredita vicino a Genova: fermato l’aggressore

Il responsabile dell’aggressione alla capotreno è stato fermato da un Carabinieri che si trovava proprio come passeggero sul convoglio in questione. Ricordiamo che la dinamica di quanto successo è ancora al vaglio degli inquirenti. La circolazione dei treni intanto è rallentata perché si procede su un solo binario.